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70歲老婦「喜誕龍鳳胎」！3年前才生大女兒　老伴一聽有孕竟落跑

▲▼烏干達70歲婦女薩芬娜（Safina Namukwaya）產下一對龍鳳胎，成為全非洲年紀最大的產婦。（圖／翻攝自Facebook／Women`s Hospital International and Fertility Centre）

▲70歲的薩芬娜產下龍鳳胎，成為全非洲年紀最大的產婦。（圖／翻攝自Facebook／Women`s Hospital International and Fertility Centre）

記者吳美依／綜合報導

烏干達70歲婦女薩芬娜（Safina Namukwaya）產下一對龍鳳胎，成為全非洲年紀最大的產婦，受訪時開心形容這次分娩簡直就是個奇蹟。她2020年才生下大女兒，但坦言這次孕期過得比較艱難，因為老伴聽到懷孕消息後就離開了。

BBC等外媒報導，薩芬娜接受試管嬰兒治療後，於11月29日透過剖腹產誕下龍鳳胎。位於首都坎帕拉（Kampala）的「婦女醫院國際與生育中心」透露，母親與2個孩子情況良好，「這個故事不只是關於醫療的成功，也關於人類精神的力量與韌性。」

薩芬娜向《烏干達箴言報》透露，她在這次懷孕期間遇上一些困難與併發症，包括孩子的父親離開自己，「男人不喜歡聽到妳說想生1個以上的孩子。甚至從我住院（待產）以來，我的男人也從未出現。」目前尚不清楚，薩芬娜是使用捐贈卵子，或者她較年輕時冷凍的卵子。

▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲隨著醫療進步，許多不孕人士靠著試管嬰兒技術圓夢。（示意圖／CFP）

薩芬娜曾經流產，1992年失去第一任丈夫，4年後才遇到現在的伴侶，卻因為膝下無子飽受汙名，「有一次，一個非常年幼的男孩…說我被自己的母親詛咒了，將在沒有孩子的情況下死去。」她40年來努力求子，終於在2020年生下大女兒，「因為我的不孕，很多人批評並辱罵我，但我把一切交給全能的上帝，而祂終於回應了我的祈禱。」

一般而言，女性會在45歲至55歲停經，生育能力跟著下降。但隨著醫療進步，她們仍有可能生產，其中一項技術就是試管嬰兒，也就是從卵巢取出卵子，在實驗室裡授精，再把受精卵放回子宮發育成長。

2019年，來自印度的以拉瑪提（Erramatti Mangayamma）在結縭57年的丈夫陪伴下，以74歲高齡生下雙胞胎女兒，成為全世界有紀錄以來最年長的母親。她沒有其他孩子，並且早在30年前就停經了，但仍透過試管嬰兒求子成功。

►►►做試管嬰兒「搞錯精子」生下別人的種　俄醫辯：你老婆外遇
 

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