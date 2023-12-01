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花蓮跨年演唱會首波重磅卡司揭曉！　天王Bii畢書盡獨家坐鎮獻唱

花蓮縣府公邀來好久不見的韓流天王畢書盡獨家坐鎮花蓮跨年。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣府公邀來好久不見的韓流天王畢書盡獨家坐鎮花蓮跨年。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會將於12月31日晚上7點至113年1月1日凌晨12點30分在花蓮市東大門廣場熱鬧登場。縣府公布第一波卡司，邀來好久不見的韓流天王畢書盡獨家坐鎮花蓮！Bii對於跨年演出相當期待：「睽違5年，很榮幸回到花蓮跟大家跨年，ㄧ起迎接新年很開心」。至於跨年演唱會更多重磅卡司也將陸續公布。

花蓮縣政府表示，「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會除了邀請天王天后重量級卡司外，由「2023花蓮洄瀾新秀爭霸讚」選秀活動中脫穎而出的花蓮在地優秀表演團體「Real Life」與「吸血蚊子」也將與巨星們同台演出。

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首波公布的卡司除了畢書盡外，今年到中國好聲音參賽的聲林之王2總冠軍柏霖PoLin、Shawn尚融、九九等新生代歌手，以及從「大嘻哈時代2」脫穎而出的人氣歌手小卡比、God Øne、芮鯊等也將登台演唱嗨翻花蓮跨年夜。更多重量級歌星陣容將陸續揭曉，歡迎全國民眾提前先訂好火車票預定到花蓮遊購行程，元旦更可至七星潭參加升旗健走活動抽大禮，絕對值回票價。

「2023-2024花蓮太平洋觀光節」活動期間從12/31下午6時至隔日凌晨1時，屆時花蓮市東大門廣場周邊將實施交通管制，管制路段包括，重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。欲搭乘大眾運輸的旅客，可到花蓮火車站前站的花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運1129/1132/1136/1139、太魯閣客運301路線，於「中華站」下車後步行至活動會場。跨年演唱會現場將從12/31晚上7點起在MTV台、台視綜合台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立戲劇台、三立電視YT、三立新聞網YT、Vidol YT同步實況轉播。

活動詳情請上花蓮觀光資訊網（www.tour-hualien.hl.gov.tw/）、花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/

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