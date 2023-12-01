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成人平台做兼職被粉絲罵爆！砌磚女工：讓他們失望，但我有錢了

▲▼達希轉戰成人平台，每月多賺67萬。（圖／翻攝IG）

▲達希轉戰成人平台，每月多賺67萬。（圖／翻攝IG）

記者柯振中／綜合報導

英國28歲的女工達希（Darcie Richards）因為在建築工地工作，時常分享各種砌磚影片，在網路上十分受到歡迎，也因此收穫許多女粉絲。近日她轉戰成人平台，大膽的舉動引來許多粉絲謾罵，不過她對此不以為意，而是直言「讓他們失望了，但我有錢了」。

綜合外媒報導，達希過去在工地工作，因為時常分享砌磚、剪鋼筋等工作影片，讓她在網路上爆紅，不少女粉絲因為她從事許多女性沒從事過的工作，而給予了相當大的尊重。

不過，近日達希開始轉戰成人平台，並且發布許多性感的照片，短時間內賺進了大把鈔票，但也因此招來了許多粉絲批評。

▲▼達希轉戰成人平台，每月多賺67萬。（圖／翻攝IG）

▲▼達希轉戰成人平台，每月多賺67萬。（圖／翻攝IG）

▲▼達希轉戰成人平台，每月多賺67萬。（圖／翻攝IG）

達希坦承，這種轉變十分不容易，她光是上成人平台開通帳號的第一周，就收到了許多仇恨言論，甚至為此苦惱了一陣子，但現在她也轉變想法，開始放下這些惡意的批評。

達希提到，開始在成人平台上發布照片後，每個月大約能夠額外賺取1.7萬英鎊（約新台幣67萬3,550元），與在工地的工作相比，收入優渥了許多。

達希表示，現在她仍舊會到工地工作，盡量取得兩種工作之間的平衡，而家人也給了她足夠的支持，因此對於外界的批評，她已經不太在意，「我讓他們失望了，但我有錢了。」

 
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