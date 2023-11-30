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Coser展爆大尺度互動！　超扯「完整服務」價目表瘋傳

記者施怡妏／綜合報導

近日剛舉辦完畢的「CU（Cosplay Universe）角色扮演宇宙」，被爆出展場中出現「7500元神秘服務」，疑似就是現場半套性交易，有網友貼出活動現場的互動價目表，「永生難忘無影腳踩雞雞」1分鐘600元，「身體來滴蠟燭」1分鐘900元，被討論的7500元大尺度互動也被寫在上面，還備註「頂！」

近期在大尺度相關展覽中，不乏出現500元哺乳洗臉秀3分鐘、300元借位拍照、購買寫真集拍照等相關服務，不過在「CU角色扮演宇宙」活動中，居然有攤主在場次幫客人清槍，直接在價目表寫下，「7500元5分鐘神秘服務」、「本日買寫真送Ｏ含」等內容，讓粉絲大傻眼。

有網友在PTT貼出互動MENU，「永生難忘無影腳踩雞雞」1分鐘600元、「濃情蜜意的合體抱抱」1分鐘600元、「身體來滴蠟燭」1分鐘900元等等，另外還有用手寫的3項目洗面奶1000元，「大尺度互動」1分鐘1800元，以及5分鐘7500元的「頂！大尺度互動」，疑似就是幫客人清槍，雖然沒有寫出具體內容，但內行人一看就懂。

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消息一出，網友喊扯，「7500才半套」、「7500元真的很盤」、「這是現場的刺激感加價嗎」。也有網友搖頭嘆，「Coser活動尺度越來越開，根本汙名化」、「拜託不要再讓Coser名稱越來越糟」、「總覺得現在這種cos活動都有一堆搞不清楚尺度的圈外網紅來參加，搞到cos圈被波及」。

據了解，「CU 角色扮演宇宙」參加的攤主大部分也都不是Coser，多為大尺度模特兒，只是這屆的主題為COSPLAY和Coser。

對此，官方也在29日下午緊急聲明，近日多有部分人士在網路上宣傳、分享CU展上未經證實的事項，在與律師討論過及這幾日的採證後，發布以下聲明(如圖)，CU內部亦會同時釐清所有事項及徹查發生人，對於違規之人，CU將列黑名單禁止參展，以及對該攤位報名人進行法律追訴，待清查結束後，CU將另行公告，謝謝大家。

▼主辦聲明稿。（圖／翻攝自CU 角色扮演宇宙FB）

▲主辦聲明稿。。（圖／翻攝自CU 角色扮演宇宙FB）

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