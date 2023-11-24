打完工就地開喝！台中男逃1km落網　酒測自信喊：我一定超過

記者許權毅／台中報導

台中市一名34歲李男昨晚下班後，在上班地點跟友人喝了6罐啤酒，隨後騎上機車酒駕，員警巡經看見他未戴安全帽，又騎的搖搖晃晃，鳴笛要他停下，不料他卻加速逃逸，逃了1公里後被警網包圍。李男喝到「馬西馬西」講話模糊不清，聽見酒測值超過0.17就會被開罰，他還理直氣壯回：「我一定超過！」

▲台中市一名34歲李男酒駕拒檢，被警網攔下後，還大方跟員警喊「我酒測數值一定超過」。（圖／記者許權毅翻攝）

大雅警分局馬岡所員警23日深夜23時許執行守望勤務，巡經仁和路往雅環路一段時，發現一名男子騎著機車，過程中搖搖晃晃，看上去相當不穩，且該男未戴安全帽，員警便鳴笛示意他停下。

不料，該男馬上用力催油門，加速逃逸，逃了約1公里，在信和路與仁和路口被線上警網圍捕。經警方攔查，確認他是一名34歲李男，身上還散發濃濃酒味。

李男大方向員警承認，剛剛去打零工，與同事下班後，便在工作地點喝酒吃飯，6瓶啤酒下肚，正準備要騎車回家。員警告知李男，若酒測值超過0.17mg/L，就要依照道交條例第35條開罰、超過0.25mg/L，就要依公共危險罪送辦。

李男聽聞，卻大聲回說「我一定超過！我一定超過！」讓在場人員都相當傻眼。最終李男酒測值飆出0.46mg/L，全案經警詢移送台中地檢署偵辦。另，未戴安全帽被開出500塊罰鍰。