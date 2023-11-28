工人騎上人行道遭攔查　無照又酒駕！現領3張罰單還被扣牌

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正二分局警員在執行巡邏勤務，發現1名男子騎車行經北市愛國東路、金華街口時，竟騎上人行道，立刻上前攔下，男子坦承無照駕駛，警員在開單取締過程中卻聞到他身上有濃厚酒味，男子才表示，前一天在家喝了啤酒配上保力達的「深水炸彈」，直到凌晨2點多才休息。

警方調查，47歲林姓工人日前騎車行經愛國東路、金華街口，直接將機車騎上人行道，中正第二分局交通分隊警員張益榮發現後立刻上前攔查，林男主動告知沒有駕照，警員立刻開立無照駕駛取締，但期間卻聞到林男身上有濃厚酒味。

▲林男無照騎車上人行道被開單（紅圈），又被抓包酒駕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻要求林姓工人配合酒測，酒測值達0.38，林男坦承，前一天晚上在家裡喝了啤酒加上保力達，早上臨時要去拿工地告示牌，因貪快違規騎上人行道，未料遭警攔查。訊後警方依照無照駕駛、公共危險以及違規駕車行駛人行道等罪嫌開單舉發以及移送法辦。

林姓工人無照駕駛、酒駕，除了要被移送法辦之外，機車還要被扣牌；又因違規將機車騎上人行道，違反《道路交通處罰條例》第45條第1項第6款「駕車行駛人行道」，得處以新台幣6百元以上1千8百元以下罰鍰。

▲林姓工人前一晚喝保力達加啤酒，騎車違規被攔查，酒測值達0.38。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，保力達、維士比等提神飲料，其實是「藥酒」，所含酒精濃度比一般啤酒高，有些民眾、職業駕駛會於工作中飲用藉以提振精神，甚至會有加入米酒、啤酒、咖啡、汽水等混合服用情形，猶如「深水炸彈」，不論濃度高低多寡、量多量少，只要有服用含酒精飲料、食物，絕對不能駕車。

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