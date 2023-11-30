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她列「台灣飯店5大痛點」爆共鳴　網見1設備嘆：寧願自己帶

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲不少旅客分享自己對於住宿的經驗，希望飯店能改進越來越好。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期國旅議題受到熱烈討論，不少人因為在台灣住飯店、旅店的價格過於昂貴，不符合預期而轉往日本、泰國等地旅遊。對於這些飯店所提供的服務，是否有符合開出的價格，就有網友在臉書社團討論，飯店應該有哪些地方可以改進，吸引了不少喜歡旅遊、住過不少飯店的網友熱議。

有網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文指出，「想詢問大家對於台灣飯店可以改進的問題？」並列下5點她認為能夠改進的地方。

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一、吹風機：一般吹風機都蠻便宜的，為什麼一定要用這種吹風機，用壓的手酸不實用，如果怕被偷，那可不可以請廠商改開關式的，對長髮實在不大友好。

二、化妝鏡：住過貴的與便宜的都有這類的問題，通常化妝是需要比較近的立鏡化妝，所以出門還是要帶自己的鏡子出門，總覺得這個東西也不貴，但卻很貼心的小物。

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三、化妝光線：無論化妝桌還是全身鏡，燈都是頭頂黃光，實在是死亡打光，畫起來超可怕，只好靠窗戶的自然光畫，如果桌子還不面向自然光，要一邊抱著鏡子一邊畫，蠻克難的。

四、電視：我很好奇大家會希望電視都裝上智慧型電視最好還可以投屏是不是最好，總覺得台灣人用自己手機看劇居多，飯店實在不用浪費錢買第四台，有投屏才跟的上時代，大家覺得呢？

五、換掉毛毛地毯，有些新蓋的飯店都換木質地板，感覺很乾淨，實在是台灣潮濕灰塵多，總是覺得髒髒的。

原PO也在文末表示，希望有飯店業者可以看到，希望台灣飯店業更好，有時覺得現在民宿更讓人覺得貼心與乾淨，也很好奇大家有沒有這類困擾？

對此，就有網友分享經驗，「吹風機真的很糟，我都自己帶」、「進房間是地毯我真的會超不爽」、「看到這種吹風機真的會瞬間感到心累」、「吹風機超有感！有住過青旅整排Dyson、Panasonic和Philips各種負離子吹風機任選，用得超開心~」、「我覺得你的要求有點那過，尤其是投屏」、「真的全部都認同！！硬體的小細節都需要再用心！」、「地毯真的噁」、「還有蓮蓬頭出水量也很重要」、「每點都有同感，認同！ 所以我都自帶吹風機及化妝鏡」。

留言中很多人提到吹風機固定在牆上相當不方便，有網友解惑題到，「吹風機主要怕房客沒關開關或丟到水池碰水，畢竟還是很多亂來的房客」、「用此種吹風機是為了安全：防觸電及火災」。

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