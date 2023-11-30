中職前球星逼隊友妻口交！「想強X妳」掏鳥求洩慾　二審獲減刑

▲前富邦悍將球員陳凱倫爆出性侵隊友妻子未遂，二審減刑判1年6月。（圖／資料照）



記者黃資真／台北報導

前富邦悍將球員陳凱倫在妻子懷孕期間為了洩慾，拉隊友妻子小珊（化名）進廁所稱「好想強X妳」、「1次就好」，舔胸要求口交，小珊用盡全力才得以逃出狼爪，一審遭依強制性交未遂罪判刑1年8月，二審法官考量陳已在民事賠償部分全數給付完畢，減刑判1年6月。

現年36歲的前職棒球員陳凱倫過去為富邦悍將球隊的內野手，具有卑南族及排灣族雙重血統，2021年賽季結束後，陳突然拋出震撼彈宣布任意引退，引大批球迷不捨，卻在2年後爆出實際上是性侵隊友妻子未遂吃上官司才退隊。

判決指出，2021年10月9日晚間10時許，陳與隊友們在淡水球員宿舍聚餐喝酒，暢飲到隔日凌晨2時許才散會，陳卻以續攤為由騙出隊友妻子小珊到員工宿舍餐廳的小包廂，但小珊酒後有些不適，便遭陳半推半就帶進廁所內，卻是強行親舔小珊胸部，並要求口交稱「真的很想強X你」，逼迫替因妻子懷孕無法行房的他洩慾，小珊經過一番掙扎即時逃回宿舍內，報警提告。

審理時陳坦承確實有違反對方意願撫摸胸部下體，並要求她口交，自認僅犯強制猥褻，不是強制性交。

小珊哭訴，當時在小包廂與陳聊天時起初都很正常，後面卻開始說些跟老婆很久沒做，希望可以幫他之類等奇怪的暗示，她還勸說「你太太快生了，不要這樣」並明確拒絕，沒想到卻被陳強行拉進廁所裡，期間對方不斷稱「拜託1次就好」，她苦求承諾不會說出去，才好不容易逃脫。

法官勘驗監視器畫面發現，確實有拍下陳強硬拉扯小珊的片段，與小珊所述相符，加上小珊丈夫與友人的證詞，因此依強制性交未遂罪處1年8月；民事部分，法官再判張賠償小珊30萬、丈夫20萬。

案經上訴二審，高院考量陳改口坦承犯行，並給付民事賠償金完畢，惟被害人至今不願和解也不願原諒，減刑改判1年6月有期徒刑。