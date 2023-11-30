2023縣市幸福指數大調查　台中奪施政滿意度冠軍

▲台中奪下媒體評比地方政府施政滿意度調查冠軍，且治安也拿下全國第一，對此市長盧秀燕感謝所有市民的肯定。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市施政成果獲肯定，經濟日報今（30）日公布「2023年縣市幸福指數大調查」，今年台中市於「地方政府施政滿意度」調查中，滿意度78.8%，奪下冠軍的佳績，縣市幸福指數「最佳進步獎」也獎落台中；市長盧秀燕感謝所有市民的肯定，未來市府會秉持好還要更好的理念，繼續推動各項幸福政策。

經濟日報連續第12年舉辦縣市幸福指數大調查，調查中的「地方政府施政滿意度」，前五名分別為台中市(78.8%)、嘉義市與嘉義縣並列第二(77.2%)、台東縣(76.1%)，雲林縣(73.9%)。

經濟日報提到，台中民調成績今年表現優異，尤其地方政府治理滿意度，台中奪下全台第一，市長盧秀燕領軍的執政團隊在台中積極招商拚經濟，舉辦的台中購物節等活動也受好評，讓民眾對於居住條件、工作狀況、教育成就及健康狀況滿意度都很高；另外，台中也獲得縣市幸福指數第三名，排名大幅進步，從去年第10名跳升至今年第3名，進步7名，拿下「最佳進步獎」。

市長盧秀燕表示，雖然從去年到今年為止，有多項民意調查皆拿到施政滿意度第一名，但千萬不可自滿，一定要更加努力、繼續保持。保持的目的不僅是為了成績，而是希望在市政工作上做得更好、讓人民更有福祉，讓台中成為真正幸福宜居的城市。

針對施政滿意度部分，盧秀燕也謙稱，好學生考了第一名壓力很大，考第一名就不能退步到第二名，市府成績不錯，而且不是自己講，是大家評鑑出來，但「好還要更好」，壓力很大，特別感謝市府團隊同仁的努力，也請各位議員及媒體繼續給予市府幫忙及支持。