家倒了24年還沒重建！921受災戶陳情　盧秀燕允諾全力協助

▲家倒了24年還沒重建！921受災戶向台中市長盧秀燕陳情，盧秀燕允諾全力協助。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市太平區新坪生活公園社區因921震災後被判定全倒至今24年，由冠勇建設公司擔任實施者辦理都市更新，更新案事業計畫於100年12月12日核定，但權利變換計畫至今仍未完成。對此，社區重建促進會今(27)日向市長盧秀燕陳情，盧秀燕親自接下陳情書，承諾將釐清整體事件、全力協助，並指示都發局督促實施者儘速完成權利變換計畫審議，讓災民重建家園。

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▲都發局強調，市府秉持促成更新重建完成的前提，多年來努力協調雙方兩造，期能創造雙贏。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市長盧秀燕今早出席乾溝仔活動中心耐震補強完工典禮，突然遇到自救會陳情，現場一度發生推擠。

事後都發局發出新聞稿表示，建商冠勇建設所送權利變換計畫自103年2月經市府審議後退補正，遲未依審查意見修正報市府續審，經市府限期實施者補正權利變換計畫，冠勇已於今年9月14日提報相關書圖送市府審議，市府於10月23日召開該案專案小組會議。

針對專案小組所提意見及重建促進會的訴求，市府將併同冠勇提送的權利變換計畫書等相關資料，提請台中市都市更新及爭議處理審議會審議，並依審議結果依法續處。

同時，市府也將依據都市更新條例第75條規定，隨時檢查冠勇對該事業計畫的執行情形，冠勇如果仍有業務廢弛情形，將依都市更新條例第76條規定限期改善，如不改善，不排除依法撤銷其更新核准。

都發局強調，市府秉持促成更新重建完成的前提，多年來努力協調雙方兩造，期能創造雙贏，後續仍將全力協助推動都市更新，並優先採行協調機制，請實施者盡速整合住戶意見，重新提審權利變換計畫，以維住戶權益。