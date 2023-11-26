林佳龍批重大建設延宕　中市府回擊： 收拾殘局反被始作俑者批評

▲前台中市長林佳龍在臉書發文，質疑盧政府至今仍持續將許多建設落後的問題歸因他，令他無法理解。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者白珈陽／台中報導

選戰倒數，選情進入白熱化，因東豐快速道路工程延宕，引發台中市長盧秀燕與台中市前市長林佳龍執政時期東豐快建設進度議論。林佳龍25日在臉書指出，盧在台中執政近5年，至今仍持續將許多建設落後的問題歸因他，令他無法理解；台中市政府稍早回應，林佳龍任內隨意更改道路路線，造成許多爛攤，盧收拾殘局反被始作俑者批評，實乃本末倒置。

林佳龍在臉書發文表示，從台中這幾年來推動困難的重大建設來看，無論是最近又鬧得沸沸揚揚的「藍線捷運路線修改」、「批評山手線經濟效益低」、「海線鐵路高架雙軌化」等議題，包括國際會展中心工程延宕與經費問題、大車站計畫的變更讓經費甚至被撤銷、巨蛋變更用地預算暴增百億、清泉崗門戶計畫撤回又重啟、北屯社會住宅用地變賣給建商、台灣智慧營運塔甚至直接消失。

林佳龍說，不難看出盧秀燕面對推動窒礙難行時，也還有甩鍋前朝和中央的方式來解套，或是把花大錢當魄力展現。除了政治考量以及對於原有的規畫要全盤收割之外，這樣的模式往往也能夠用來遮掩對城市沒有願景、沒有規劃能力的事實。

對此，台中市政府指出，捷運藍線，林佳龍任內更改胡市長台灣大道路線，走向沙鹿無人重劃區，導致路線徵收困難，台中港區機廠位置更被林部長轄管的港務公司否定，其中緣由為何？令人匪夷所思。

市府說，東豐快速道路，在林佳龍任內推翻已通過的環評，無預警停工，導致興建成本至今大增，嚴重延宕，林佳龍此時主動自己提出，勾起山城傷痛記憶，情何以堪？

市府強調，大台中山海環線（山手線），林佳龍送案後卸任，擔任交通部長時，被同黨執政的國發會表示，「前市府」所提報告22點不符審查要點而退回，如今拿來指責接手解決的盧市府，亦令大眾不解，更不用說台中巨蛋，林佳龍更改前台中市長胡志強規劃，遷址致使國民運動中心差點消失，並造成龐大交通隱憂，盧秀燕改回原址，才順利推動進展。

市府說明，僅以上述四建設為例，便出現如此多爛尾規劃，何況其他內容更不及備載？盧秀燕收拾殘局反被始作俑者批評，實乃本末倒置。林佳龍所列舉項目，任內隨意更改路線、位置，造成許多爛攤，盧秀燕秉持開不了工的要開工，完不了工的要完工，以媽媽持家的承擔收拾殘局，光是林佳龍提的捷運藍線，東豐快、山手線、台中巨蛋四項，就是他留下的四大爛攤。