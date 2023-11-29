蔡壁如找來盧秀燕任競總主委　「台中在野合作氛圍很不一樣」

▲蔡壁如找來盧秀燕擔任競選總部主委。（圖／記者許權毅攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選藍白合正式破局，雙方各自偕副手登記參選，立委選戰是否會繼續合作備受關注。民眾黨台中市立委參選人蔡壁如日前就表示，「地方選舉不受影響，我們仍舊藍天白雲。」她29日更在臉書宣布，「我的競總主委是『媽媽市長』盧秀燕！」，強調這次要整合所有在野力量翻轉台中海線。

「這一次我們要整合所有在野力量翻轉台中海線！」，蔡壁如表示，12月3日，是她的競選總部成立大會，她要謝謝台中市長盧秀燕出任她的競選總部主委，當然，民眾黨主席暨總統參選人柯文哲當天也會出席，召喚所有的在野支持者。

蔡壁如強調，因為我們都很清楚，必須團結，必須讓民進黨國會不過半，所以近期與台中市其他選區的國民黨候選人分進合擊，一同舉辦募款餐會，也到彼此的選區活動助講，前幾天我也出席藍營顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔等人的競選總部成立大會，濃厚的團結氛圍帶給支持者改變的希望。

蔡壁如指出，台中現有的8席立委中，有6席是民進黨，中央卡地方建設的狀況層出不窮，不論是中捷藍線、鐵路雙軌、中火無煤，甚至連中央對地方的教育經費補助，都成為綠營的政治工具遭到杯葛。

「民進黨一黨獨大的傲慢，強化了在野的立委候選人團結勝選、強化了一起建設大台中的意志」，蔡壁如坦言，台中在盧秀燕的帶領下，在野合作的氛圍與其他縣市很不一樣，所以在她的立委競選總部成立大會當天，除了邀請盧秀燕與柯文哲站台以外，更成功邀請到盧秀燕擔任她的競選總部主委。

蔡壁如最後再次感謝盧秀燕願意擔任她的主委，肯定她為海線民眾服務的心，「媽媽市長和媽媽立委雙劍合璧」，她有信心實現「藍天加白雲，海線好幸福」！