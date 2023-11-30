漳州花博會豔麗開幕！　台灣蘭創新「噴花」挑戰天神之手

▲2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會開幕式。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／漳州報導

2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會將今（30）日在廈門、漳州舉行開幕式，今年展會以「兩岸農情 融合發展」為主題，海內外共700多家企業參加。其中，台灣展出許多新研發品種，還有創意「噴花」。來自台灣蘭花業者黃敏寧介紹，透過特殊色料噴灑在蘭花上，還能「客製化」，或是把公司Logo印製上去，吸引不少大陸廠商。

本次博覽會漳州展區共700多家企業參展，來自菲律賓、台港、北京、深圳等各地594名貴賓，以及64家採購商。出席嘉賓有福建省政府副省長王金福、農業農村部國家首席獸醫師（官）李金祥、中華民族發展基金會董事長、海峽交流基金會前董事長林中森、漳州市政府市長魏東等到場參加大會。

▲漳州花博會「台灣蘭花」最受歡迎。（圖／記者任以芳攝）

開幕式開始前，王金福、李金祥陪同林中森一起賞花，介紹漳州多元花卉特色，眾人特地駐足台灣蘭花展示區。今年台灣蘭花育種協會、中華盆花發展協會、台灣蘭花生物科技園區進駐業者發展協會等參展，並且帶來樣式、花色以及新品種的蘭花。

▲台灣創新「噴花」技術，還能客製化。（圖／記者任以芳攝）

現場除了傳統蘭花，創意「噴花」吸引大陸參觀民眾目光，爭相拍照，好多人問「這是真的嗎？」「好美！好有特色，從沒見過。」仔細觀察，所有蘭花顏色漸層有序，甚至還有類似豹紋、金銀等華麗的顏色，這些不是蘭花原生色，其實都是染出來的。

台灣亞盛蘭公司執行長黃敏寧介紹，「噴花」技術在大陸尚未興起，自家公司主要生產V3白花（蘭花），這類白花在全世界占70%銷售量，利用V3特質，我們做了創新突破「噴花」，透過各種顏料染色在花上面，呈現超鮮豔顏色。

▲台灣業者使用v3白花當底，調色「噴」出各種人工花色 。（圖／記者任以芳攝）

「可以客製化，像是公司行號、社福團體的商標複製在花上面，顏料不會影響花期生長和品質，技術研發是我們獨家優勢。」黃敏寧十分期待的表示，「希望藉由到大陸交流或去各地參展，把創意『噴花』推廣到全世界。」

來自大陸花卉種植業者，漳州鉅寶董事長黃瑞寶接受《東森新媒體ETtoday》採訪表示，大陸培育蘭花技術也慢慢追趕上來，但是台灣培育蘭花技術真的很強，品種多樣、培育精良，每年都會推出世界級品種，這次展出全大陸業者都來跟台灣業者交流。

談及蘭花整體市場，黃瑞寶說，「最大市場還是在大陸，光是去年全大陸銷售2億多花株，換算總體經濟價值40億人民幣，商機無限，兩岸還是要多多交流合作，創造最大價值。」

▲前海基會董事長林中森也是漳州子弟。（圖／記者任以芳攝）

林中森在開幕式致辭時也指出，自己也是漳州子弟，回到福建有如到老家感覺。漳州建設突飛猛進、欣欣向榮，並且深度融合兩岸經貿交流，農業發達也是漳州優勢，不只是中國花卉之鄉，也是蘭花、水仙花之鄉，期望花博會能帶動兩岸經濟、農業發展，創造更多合作特色。

▲2023年漳州花博會蘭花展區 。（圖／記者任以芳攝）

本屆活動從今起到12月2日在廈門、漳州兩地同步舉辦，花卉展區設置在漳州東南花都花博園，設3個展館、1個花卉造景區，總面積2.3萬平方米，還有28萬平方米的室外展園(花博園)。1號展館設置漳州精品花卉展區，主要展示以「三朵花」（水仙花、蘭花、三角梅）為代表的漳州精品花卉及花卉新品種等。

2號展館設置海峽兩岸精品花卉展區，主要展示大陸各地包括台灣的精品花卉；3號展館設置南方特色林業精品展區，主要展示林下經濟產品、林產品加工品等，電商新業態培訓和直播帶貨區域。