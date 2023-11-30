科技富商安排小三「假結婚」來台　元配抓包！賠千萬還吃官司

▲黃姓科技業富商捨不得與小三分隔兩地，找人協助辦理假結婚，讓小三來台相聚。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

黃姓科技業CEO多年前在赴陸經商時，結識了王姓大陸籍女子，黃男對王女一見傾心，不顧自己已婚身分，與王女陷入愛河，2、3年前，黃男回台後，找何姓友人協助，讓王女以結婚名義來台依親，這場假結婚真包養的外遇最終被黃男妻子發現，黃男除拿數千萬元安撫妻子，並帶王女、何男一起自首，獲得緩起訴處分，其中黃男須繳庫40萬元。

據了解，黃姓男子家族經營記憶體公司20多年，近年致力於超頻記憶體，專攻電競市場，與各大主機板、CPU廠都有合作，黃男因成功帶領資本額2.5億元的公司，擠身全球前2大超頻電競記憶體品牌，多次獲得國際肯定，曾獲頒資訊月傑出資訊人才獎。

黃男除了在商場上得意，在情場上也因為赴陸工作期間，遇到王姓大陸籍女子，一時驚為天人，與王女發展出婚外情，黃男回台後，捨不得與小三分隔兩地，想到可以信任的公司保全何姓男子，請何男幫忙和王女登記結婚，讓王女可以帶著2人所生孩子來台依親。

▲小三平常與假老公同住，仍不時與黃姓富商相約偷情，被元配發現。（示意圖／pexels）

為了做足結婚表象，以防遭查獲，王女還與何男同住多時，但其實王女時常與黃男私約外出偷情，直到2023年間，消息傳到黃男的妻子耳裡，黃妻查證後氣得要去報案，把小三趕回大陸，黃男為了安撫妻子，不但掏出數千萬元給妻子，還用photoshop造假了1分戶籍文件，希望說服妻子相信，王女已經離開台灣。

但黃妻不相信，堅持要檢舉，黃男眼見紙包不住火，只好趕緊帶著小三王女和何男，一起自首承認這段假結婚真包養的戲碼。台北地檢署調查後，考量3人都沒有前科，依違反《兩岸人民關係條例》、《刑法》偽造文書等罪，給予3人緩起訴處分，處分期間均為1年，其中黃男必須支付國庫40萬元，而王女則在事發後已被遣送回大陸。