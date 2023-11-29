劈腿男害小三輕生獲救！她傳訊關懷反被嗆：你複製不了我的優雅

▲高雄一女子在婚前發現男友劈腿小三。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蕭姓女子和張姓男友交往6年後論及婚嫁，但婚前蕭女卻發現男友劈腿Y姓女子，Y女甚至還為了張男輕生，蕭女傳訊息給Y女的妹妹、子女希望她們好好照顧Y女，但卻又稱Y女「小三」，讓Y女氣炸回嗆「你複製不了我氣質和優雅」、「明明是2人座跑車卻要坐3個人，好擠啊！」甚至對蕭女提出民、刑事告訴，但法院審理後，判蕭女免賠。

判決指出，蕭姓女子是2015年起和張姓男友交往，兩人原本預定2021年結婚，但婚前蕭女卻得知張男在外已經有了「小三」Y女，蕭女心灰意冷原本打算和張男分手，成全張男和Y女，但張男卻不願分手，想要繼續享受齊人之福。

後來蕭女得知Y女曾經輕生獲救，多次想聯繫Y女不成後，改傳訊息給Y女的妹妹和小孩，希望她們好好照顧Y女，但訊息中因為稱Y女「小三」，再度惹惱Y女回嗆蕭女「我不想跟妳直球對決，但妳卻找上我」、「連一個妳都無法知道他住那裡的人，妳又如何自處」、「你無法抄襲我。也複製不了我的氣質跟優雅，更不會有我的品位跟眼光」、「正版與冒牌總有區別、自己對號入座吧」。

除了開嗆，Y女還針對蕭女傳給她妹妹和小孩的訊息，提出民、刑事告訴，刑事部分被檢察官認定沒有毀謗的故意偵結不起訴。

民事部分，Y女以損害名譽權求償25萬，法院審理後，法官認為蕭女的言論沒有貶損Y女的名譽，也沒有將訊息公諸於眾，因此判蕭女免賠，全案可上訴。

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