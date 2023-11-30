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社會 社會焦點 保障人權

疑開輔助駕駛系統釀禍…轎車國1猛撞「鏟起緩撞車」！引擎蓋噴沒了

▲國道1號北上65公里處平鎮路段30日下午發生追撞車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲國道1號北上65公里處平鎮路段30日下午發生追撞車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

國道1號北上65公里處平鎮路段30日下午發生追撞車禍！一輛白色自小客車疑似因開啟輔助駕駛系統而未注意車前狀況，猛力追撞上前方緩撞車，所幸整起事故並未造成人員受傷。

國道警下午2時22分左右接獲通報，國道1號北向65公里平鎮路段，有小客車撞擊高公局委外施工廠商緩撞車事故，所幸現場無人受傷，立刻調派巡邏車前往處理，現場為高公局委外施工廠商於內側車道執行清掃作業，並派遣緩撞車協助後方警戒，38歲柯姓駕駛疑似因開啟輔助駕駛系統功能未注意車前狀況撞擊前方緩撞車。

▲國道1號北上65公里處平鎮路段30日下午發生追撞車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

由於撞擊力道猛烈，自小客車前引擎蓋也噴飛，現場滿地車殼碎片，整起事故占用內側車道處理，警方針對雙方駕駛進行酒測，酒精濃度均為0，該路段於下午3時05分排除狀況恢復通車，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全，現今許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

▲國道1號北上65公里處平鎮路段30日下午發生追撞車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

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