廣州街頭「臭樹開花」　市民掩鼻形容「難以描述的味道」

▲糖膠樹開花時會飄出一股難以形容的味道，讓民眾難以適應。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣州街頭近日時不時有民眾反映會聞到一股「難以描述的味道」，聞起來感覺很刺鼻，也有人覺得臭到令人作嘔發暈。據了解，這是一種名為「糖膠樹（台灣稱為黑板樹）」的都市行道樹開花所發出的味道，民眾走在街頭時，只要靠近糖膠樹，就會被這濃郁的花香熏到「猝不及防」。

《南方都市報》報導，近日，廣州、深圳、佛山、東莞等地的網友均表示，這幾天走在街道上聞到了「濃得頭暈」的花香。好好的一棵樹，花也漂亮，有網友直呼，「滿城盡栽糖膠樹，路上行人欲斷魂。」

部分當地民眾上網留言稱，「聞著會讓人頭暈惡心，感覺不舒服，甚至令人窒息」；「有種淡淡的青草香，挺清香……」；「以為是垃圾桶的味道，後來才知道是樹木的味道，就像風油精炒排骨味」。

公開資訊顯示，糖膠樹又名盆架子樹、橡皮樹、燈架樹、黑板樹、乳木、魔神樹等，是夾竹桃科雞骨常山屬的常綠喬木，花期為每年的6至11月，廣東一般在10月中下旬開花。

園林專家表示，目前正是糖膠樹盛花期，其花朵散發的氣味主要成分為氧化芳樟醇，成分無害，氧化芳樟醇也天然存在於香菜、薰衣草中，「作為夾竹桃科的一員，糖膠樹不出意外地有點毒，但氣味對人體無害，有毒的是汁液。」

至於糖膠樹被植作行道樹主要是生長條件較高，生長迅速、不挑環境，病蟲害少、抗風力強、對土壤要求不嚴，有生長快、萌芽力強、栽植易活等特點，能克服城市生活的種種不便。此外，糖膠樹開花的味道還有驅蚊的效果，在大陸南方一帶較常種植。

