鎮瀾宮大甲媽祖遶境屏東首站　內埔警分局交通疏導出爐

▲內埔警分局規劃好大甲媽繞境交通勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



台中大甲鎮瀾宮遶境屏東行程，首站於12月1日10時許率先抵達內埔天后宮=;內埔警分局所轄停駕的廟宇有內埔天后宮、老埤慈聖宮等處，因應大量信徒參與，內埔警方提醒用路避開相關路段，以免影響行程。

內埔警方表示，第一階段遶境停駕天后宮階段，隨駕大甲媽信徒於10時30分自內埔農會前三角廣場集結遶行廣濟路、自強路、德修路至德修路與崇文巷口，與大甲媽及隨駕陣頭會合並由天后宮接駕，隨同開始遶行崇文巷至天后宮前停駕。

第二階段停駕慈聖宮階段，大甲媽及隨駕陣頭、信徒於11時50分自天后宮起駕，乘坐車輛自崇文巷、行經光明路、展興路、育文路、昇華路抵達慈聖宮由慈聖宮接駕，大甲媽停駕慈聖宮後，相關人員於慈聖宮享用午餐，於14時許自慈聖宮起駕，行經科大路前往屏東市。

大甲媽遶境於12月1日10時至14時自天后宮接駕至慈聖宮起駕，沿途除了停駕該2處廟宇外，不會停駐其他廟壇香案，籲請民眾配合遵守相關環保及消防法規，共同維持遶境秩序與環境。

內埔警分局長郭譯隆呼籲，大甲媽祖遶境屏東行程屬宗教界一大盛事，且首站選轄內的內埔天后宮，期盼民眾虔誠參與的過程中，要配合警察的指引與疏導，除確保活動安全，更要兼顧遶境路線環境的維護，提升廟會遶境品質。