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自封台版小宵虎南　大尺度Coser是台灣AV女優！運動片價格曝

▲本尊推特帳號曝光。（圖／翻攝自推特）

▲女子自封台版小宵虎南。（圖／翻攝自推特）

記者鄺郁庭／綜合報導

大尺度Coser展「CU 角色扮演宇宙」，近日爆出展場中出現「7500元神秘服務」，疑似就是現場半套性交易，引發譁然。就有人在PTT貼出「完整服務」菜單，還有人挖出大尺度Coser本尊帳號。查看帳號會發現，該名女子平時就有在賣「全裸運動片」，其中一個16分鐘的影片，售價大約469元，觀看次數已超過2萬。

「7500元神秘服務」爆出後，話題掀起鄉民熱議，其中，就有人留言表示，該名大尺度Coser平時就有在社群平台X宣傳自己的「全裸運動片」，「好像有在拍華人AV，算女優了吧不算Coser圈」、「聽說是台灣AV女優。」

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實際查看女子X帳號，她在自我介紹處自封「台版-小宵虎南」，並直接附上2個連結，都是成人平台的網址，其中一個可見付費訂閱的價格，訂閱1個月400元、3個月1080元（-10%）、6個月1920元（-20%）、12個月3360元（-30%）。另外一個成人片平台則可見她的「動作片」價格，皆落在10.99～14.99美元（約344～469元新台幣）。

回顧事件，有網友爆料，「CU 角色扮演宇宙」的展場中，有攤位直接在價目表上寫出「7500元5分鐘神秘服務」、「本日買寫真送Ｏ含」等內容。官方在昨（29）日下午緊急聲明，強調CU內部會釐清所有事項及徹查發生人，對於違規之人將禁止參展，也會對該攤位報名人進行法律追訴。據悉，目前女子IG頁面已遭移除，疑似關閉或被檢舉下架。

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