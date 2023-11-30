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邱太三：北京應體會和平珍貴　當一個負責任的大國

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委邱太三30日表示，北京應當要體會到和平與繁榮彌足珍貴，只有憑藉安全穩定的國際環境，中國大陸才有可能真正受國際社會尊重，順利步向現代化和平發展道路，「北京應擔當起一個負責任的大國，對於全球和平穩定應有的義務與責任，停止對台灣進行威嚇與脅迫，放棄僵化的政治框架，正視中華民國台灣客觀存在的事實。」

邱太三上午出席 「一黨專政下的『中國式現代化』」國際研討會，他在開幕致詞時提到，當前中共為實現其所謂「中華民族偉大復興中國夢」，積極宣揚透過「中國式現代化」達成「建設社會主義現代化強國」的目標，然而，在中共一黨專政的威權體制之下，其所謂「具中國特色的社會主義現代化」與「共同富裕」的發展路徑，如果無法讓中國大陸民眾真正享有基本人權保障、民主自由的生活方式與更好的生活品質，終將只能淪為另一個中共威權統治的政策工具與宣傳口號。

邱太三說，面對俄烏戰事陷入膠著、以哈衝突又起的複雜情勢，國際社會更加體認到維持台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮實屬不可或缺，因而同聲反對中共片面改變台海現狀的企圖與作為，「中華民國政府將持續以負責任的態度，致力維護台海和平穩定現狀。」

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱太三指出，蔡英文總統已多次強調和平是兩岸唯一的選項，維持現狀是各方的最大公約數，「我們信守承諾、維護現狀，堅守『四個堅持』，不挑釁、不冒進、在壓力下也不會屈服，深化與相關民主國家的夥伴關係，共同捍衛自由民主普世價值，抵禦威權政權威脅，維護區域和平繁榮，為世界貢獻良善力量。我們也將持續努力，強化自我防衛能力和高科技產業、經濟與社會韌性，確保國家主權與尊嚴不受侵犯。」

邱太三強調，在國際及區域情勢複雜多變之際，北京應當要體會到和平與繁榮彌足珍貴，只有憑藉安全穩定的國際環境，中國大陸才有可能真正受國際社會尊重，順利步向現代化和平發展道路，「我們要再次呼籲，維持台海和平穩定，是兩岸共同的責任。」

邱太三還說，北京應擔當起一個負責任的大國，對於全球和平穩定應有的義務與責任，停止對台灣進行威嚇與脅迫，放棄僵化的政治框架，正視中華民國台灣客觀存在的事實，以『對話』代替『對抗』，用『合作』取代『衝突』，採取務實、開放的態度面對兩岸交流，逐步消弭兩岸間的敵意螺旋，重建雙方的善意互信，建構良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。」

最後，邱太三也引用了英國前首相邱吉爾的名言，「不要浪費一場好的危機」（Never let a good crisis go to waste），他認為，台海面臨的安全危機，是來自於威權中國的威脅與挑戰，中華民國台灣政府除了盡最大的努力維持台海的和平穩定現狀之外，也將與全球民主國家共同密切關注習近平的統治思維、中共的內外部政策變化以及最新的情勢發展，採取因應對策，謀求和平之道。

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