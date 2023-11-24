赴陸旅遊「超額也不會解團」　不甩陸委會？交長：跨部會結論

▲交通部長王國材今出席公開場合表示，赴陸旅遊超過每天2千人會酌以調整，不會解團是相關部會結論。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台中報導

明年3月將解除禁團令開放組團赴大陸旅遊，陸委會拋出初期每天限2千人，引發旅行業反彈，交通部長王國材喊話「會酌予調整」安撫業者，更強調「不管陸委會怎麼樣」，只要攬到團，不會讓解團發生，一席話遭解讀不甩陸委會，交長王國材今澄清，不會讓解團情況發生，是相關部會討論的結論。

交通部日前宣布明年3月解除禁團令，開放組團赴大陸旅遊，不過陸委會事後拋出初期每天限2千人，讓旅行業者跳腳，抗議聲浪湧進交通部，交部事後安撫業者宣稱會酌以調整。

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立委洪孟楷昨質詢時也不斷逼問交通部長王國材，質疑若旅行社攬團一天5千人，陸委會又跳出來反對，你能保證出團嗎？王國材表示，不管陸委會怎麼樣，希望不要有旅遊爭議，只要旅行社攬到團，不會讓解團發生。

不過該席話遭解讀不甩陸委會，交通部長王國材今（24日）出席公開活動受訪表示，針對明年3月開放旅行社組團赴陸旅遊，行政院和相關部會都有討論，結論是每天有2千人限制，如果旅行社需求增會調整，也因此請旅行業不要擔心，按照自己步伐去準備。

旅行業者評估明年3月一開放，每天至少有5千到6千人參加旅行團赴陸旅遊，王國材表示，只要旅行業者提出需求，不會讓解團狀況發生，業者就放心準備，相關細節會在明年春節前公布，交通部不會讓旅行社攬團有解團狀況，這也是相關部會討論的結論，旅行業就按照步伐去準備攬客。