2024手帳展開跑！網友最愛年曆TOP5　語錄派、顏值派你是哪一派

▲2024年曆、手帳展已經開跑，網路書店公開「網友最愛的年曆TOP5」 。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

新的一年即將到來，各大文具品牌紛紛推出2024年曆、手帳，功能實用、趣味設計等各種類型通通都有，網路書店就從銷售統計進一步觀察，發現消費者選購手帳青睞「週記事」，桌掛曆以主題性、趣味性類型最受歡迎，此外也公開近期「消費者最愛的年曆TOP5」，語錄派、顏值派各有所好。另外，12月前夕倒數商機夯，益智玩具、美妝等「倒數月曆」買氣也逐漸湧現。

2024年曆、手帳展開跑，博客來嚴選在地、日本、美國、韓國等超過40個品牌文具品牌，全面75折起，根據銷售統計，週記事手帳賣最好、其次為桌曆/掛曆；「MIDORI」、「KOKUYO」等日系品牌經典款式手帳最受歡迎，本土品牌以「TAKE A NOTE」、「Dimanche」最暢銷之外，具有豐富記事功能的設計特別受到喜愛，桌掛曆則以主題性、帶有趣味感的最受青睞。公益主題桌曆也是採購重點，滿足個人需求又能隨手做愛心，熱銷品有以家的傳承為主題的「兒福聯盟家的傳承｜2024愛孩子桌曆」。

博客來也公布近期網友最愛的年曆TOP5，近年心靈牌卡類型商品熱賣，這波風潮亦延續到時效品中，如蒐錄366則人氣作家語錄的「煦暖曆語錄日曆」，以及透過讀者×專業作家×製作委員會共同策展選句的「讀曆書店2024 」，分別拿下冠、亞軍；外型超吸睛的「馬來貘3D紙雕日曆」榮獲第三名，「2024 台味經典窗花週曆」緊追在後，將老屋元素展現在週曆上，讓大家認識老屋的故事；第五名是討論度超高的「澳洲消防員月曆」，帥氣消防員加上可愛小動物的反差萌，一開賣就擠進排行榜。

▲近期網友最愛年曆TOP1.「2024《煦暖曆》語錄日曆」。（圖／博客來提供）

▲近期網友最愛年曆TOP2.「2024讀曆書店」。（圖／博客來提供）

▲近期網友最愛年曆TOP3.「Paperwill X LAIMO 馬來貘3D紙雕日曆」。（圖／博客來提供）

現在的桌曆設計越來越有創意，不僅實用，又具收藏價值，誠品獨賣「2024 SOU．SOU X PAPERWORK桌曆」，就推出6款以台灣為靈感的限定版配色紋樣，撕下日期區域即成精美明信片。日本經典文具品牌2024手帳也可愛出擊，HIGHTIDE以深啞光色系搭配應景飛龍插畫，如日式國小聯絡簿的邊框設計懷舊感滿分；日本ARTHA則有賽錢箱財富自由存錢筒桌曆，趣味性十足，還能真正達到儲蓄效果，每天投進10元、50元，一年下來也能存到不少錢；SHINNIPPON找來文具迷一定知道的日本知名插畫創作者eric合作繪製迷你桌曆，每日都能在富有情感的插圖中感受溫暖能量。

▲日本經典文具品牌HIGHTIDE以深啞光色系搭配可愛飛龍插畫推出2024手帳。（圖／誠品提供）

今年迎來最後一個月，以戳戳樂玩法和驚喜感刮起熱賣旋風的「倒數月曆」，近期買氣漸現，且推出品類多元，像是美妝控必買集結明星彩妝或香氛爆品的組合，東森購物網ETmall推薦收藏Jo Malone，經典抽屜式禮盒中，每一格藏著經典香水小ml及青檸羅勒與柑橘去角質沐浴露、護手霜等，帶來每天的好心情，倒數迎接新年；另一款「GIORGIO ARMANI 金燦聖誕倒數月曆」，則是能夠一次入手唇膏、睫毛膏、乳霜、淡香精等經典產品。

momo購物網也分享，讓孩童愛不釋手的「遊戲倒數月曆」近一週買氣衝5成，如日本TOMICA小汽車、德國Hape軌道火車、侏儸紀世界、樂高積木及卡通萌系佩佩豬、迪士尼公主系列；萬年不敗的「美妝倒數月曆」及吃貨最愛的「美食倒數月曆」也同步熱賣。