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台灣老兵36年前返陸探親找到初戀　「你嫁人是對的」告白信惹哭全場

▲▼36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵 「身不由己文」被翻出惹哭大批網友。（圖／翻攝自小紅書）

▲台灣老兵返陸探親找到初戀，「你嫁人是對的…」告白信惹哭全場。（圖／翻攝自小紅書）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣1987年11月2日開放民眾赴大陸探親，讓不少因為時代因素分開的親友得以團圓。一名大陸女網友分享，她近日整理奶奶的遺物，發現有一封台灣老兵36年前寫的信件，原來對方是奶奶的初戀，兩人因為戰亂被迫分離，最後無奈各自成家，直到老兵回鄉探親，兩人才終於重逢解開心結，貼文一出立刻引發網友熱議。

這位大陸女網友在小紅書表示，她最近整理奶奶的遺物時，發現了一封年代久遠的信件及一張舊照片，打開一看才知道信件是奶奶的初戀情人寫的，而照片則是初戀情人在台灣的全家福。她解釋，其實奶奶生前經常跟兒孫聊到這個人，全家人幾乎都知道奶奶有這個心結。

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▲▼36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵 「身不由己文」被翻出惹哭大批網友。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵 「身不由己文」被翻出惹哭大批網友。（圖／翻攝自小紅書）

▲原PO將信件內容完整分享出來。（圖／翻攝自小紅書）

原PO回憶說，當年奶奶跟初戀情人其實已經訂婚了，不料對方「被抓丁」跟著國軍一起遷往台灣，「我奶奶的後媽就逼我奶奶趕快另嫁他人，於是我奶奶被迫嫁給了我的爺爺，但我們都知道奶奶一直忘不掉那個爺爺」。

原PO也將信件的內容完整分享出來。信件是1988年11月30日寫的，也就是1987年開放探親的隔年，信件開頭台灣老兵就非常鄭重的跟原PO奶奶道歉，表示當時返鄉是臨時決定，所以沒有帶什麼禮物就上門非常失禮，「十分抱歉，希望原諒」、「我去妳家完全是看看妳的近況，別無他意，我是怕妳因為跟我訂了婚，跟我家有這麼一點關係，怕會連累妳，受苦受難」。

台灣老兵接著說，看到奶奶如今兒孫滿堂，夫妻恩愛身體健康，真的很替奶奶高興，當年兩人身逢亂世，許多事都身不由己，「你嫁人百分之百是對的，你沒有錯，你沒有等我的必要，更何況我們又無法聯絡，你又不知道我人還在是不在，難道一直等下去嗎？」

台灣老兵感嘆，「我不會怪你，請放心好了，我也沒有資格怪你，相反的我還要為你高興，因為你有個快樂美滿溫暖的家，結局很圓滿，值得欣慰」、「至於你約我下次到你家吃飯，你的好意我心領了，下次何時回去我很難做決定，很多事情是預想不到的，希望各位親友原諒」，最後還安慰說「你不要難過」。

▲▼36年前返陸探親找到初戀 台灣老兵 「身不由己文」被翻出惹哭大批網友。（圖／翻攝自小紅書）

▲台灣老兵最後安慰原PO奶奶「你不要難過」。（圖／翻攝自小紅書）

原PO說，看完信件後她真的很感動，亂世中每個人都很無力，選擇感情也是很奢侈的事情，「但是他們都在努力開導自己與他人，因為任何人都沒有錯，能怪誰呢」、「我們現在可以選擇自己生活的地方、選擇自己想要的生活、能夠和喜歡的人在一起，真的很幸福」。

信件深情的字句讓其他網友看了十分感動，有人說，「最後一句『你不要難過』，太讓人心碎了吧」、「全篇前面內容，兩人都是帶上了新標籤（妻子、丈夫、母親）的故人，結尾的括號『你不要難過』，把兩人帶回他們相愛時的身份。怎麼能不難過呢，多遺憾呢」、「每一句每一句都站在她的角度告訴她『你這樣做是對的』，真的是真愛啊」。

也有人說，「她是你們德高望重的祖母，但是她也曾是余波的玉梅」、「怎麼可能不難過，我看完這封信我都難過了」、「我們認識爺爺奶奶時，他們就已經是爺爺奶奶了，而這封信讓我們了解，原來他們年輕時，也曾經努力的、熱烈的生活過，也是少男少女」。 

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