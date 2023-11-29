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社會 社會焦點 保障人權

「有人中槍」民眾亂打119害救護車撲空　消防局硬起來開罰1萬

▲▼台中119勤務中心每年接獲17萬多件報案電話，其中也有不少謊報，日前就開罰謊報者1萬元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中119勤務中心每年接獲17萬多件報案電話，其中也有不少謊報，日前就開罰謊報者1萬元。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市石岡區26歲詹姓男子日前打119，語氣慌張的說「國小校門前有人被槍擊受傷，需要救護車」，救護車立即趕赴現場，但看不到傷者，回撥電話又沒人回應，消防局經詳細調查，認定詹男謊報屬實，開罰1萬元。消防局表示，勤務中心1年接獲17萬多件報案電話，工作量已夠大了，呼籲民眾不要再亂打119，不但影響真正需要就醫的民眾，自己也觸法，得不償失。

石岡只有1輛救護車，當時趕赴這件謊報地點後，同時間又有其他報案電話，只好請東勢救護車前來支援，結果比平常多10分鐘才抵達，還好傷者不是重症，否則延誤送醫，後果難料。

▲▼台中119勤務中心每年接獲17萬多件報案電話，其中也有不少謊報，日前就開罰謊報者1萬元。（圖／民眾提供，下同）

消防局說明，對於謊報電話，都是採取勸導作法，只要不再犯，都不會開罰，因此上次開罰是2018年的事，石岡這件之所以開罰，是因為詹男故意不接電話，更可惡的是，他竟躲在附近看好戲。

消防局提到，台中市平均每年話務量高達17萬件以上，其中酒醉、精神異常或惡意騷擾者，每月上百件，已讓消防人員疲於奔命，不但浪費救災救護資源，還可能延誤搶救時機，因此呼籲民眾不要亂打119，否則依消防法第36條規定，無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

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