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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯被盤查謊報哥哥資料　警問生肖「59年次屬雞」全破功

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局忠孝西路派出所警員，在2日晚上執行銀行提款機巡邏，發現1名男子在提款機前形跡可疑，立刻上前盤查，但是男子辯稱沒有帶身分證、忘記身分證號，警員要求提供出生年分，還謊報哥哥身分，最後警員提問「生肖」，才讓男子謊報身分的何姓通緝犯曝光。

警方調查，2日晚上8時許，1名47歲的何姓男子，站在中正區一處郵局前的ATM前面提款，面對北市中正一分局忠孝西路派出所所長陳右霖、警員張翠瑜盤查，何男表現出神色慌張，且辯稱沒有帶身分證件、忘記身分證號，警員只能拿出小電腦要求男子提供生日。

▲▼中正一分局忠孝西路派出所警員盤查通緝犯，一招讓通緝犯謊言全破。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中正一分局忠孝西路派出所警員盤查通緝犯，一招讓通緝犯謊言全破。（圖／記者邱中岳翻攝）

64年次的何，謊報哥哥身分說自己是59年次，但是警員輸入後發現照片根本與面前的何男不同，突然靈機一動，追問59年次生肖屬甚麼？何姓男子相當緊張，竟然直接回答「屬雞」，警方才戳破謊言。

警方得知何姓男子身分後追查，才發現原來何在2007年間，因走私毒品案遭判入獄15年，執行11年多後表現良好提前假釋，留下3年9個月的刑期，但又因涉及毒品罪嫌遭判6個月入獄，假釋必須提前撤銷，何姓男子決定跑路，並遭通緝。

何姓男子原本向警方供稱，自己從新北市瑞芳區來台北打拼，在武昌街一家餐飲店上班，但沒想到卻是個不折不扣的通緝犯，警方偵訊後將何解送桃園地檢署歸案。

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