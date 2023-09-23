消防署、台中消防局「官網變黑白」　痛悼屏東殉職勇消

記者柯沛辰／綜合報導

明揚國際科技公司位在屏東科學園區的工廠22日發生爆炸，造成4名消防員殉職、3名消防員重傷。噩耗傳出後，內政部消防署、台中市消防局22日深夜先後將官網換成黑白色調，除了表達不捨及哀悼，也為傷者集氣。

台中市消防局表示，稍早接獲噩耗，得知屏東消防同仁在搶救火警的過程中不幸英勇殉職、受傷，因此致上沉痛的哀悼，「工廠內部危險物品瞬間爆炸、瞬息萬變，別人的出口，永遠是我們的入口。台中消防向屏東消防學長致敬，謝謝您守護大家的安全...」

▲▼消防署、台中消防局雙雙將官網換成黑白，悼念屏東殉職消防員。（圖／翻攝自台中消防局）

屏東縣消防局22日傍晚5點31分接獲報案，得知明揚國際科技公司位在經建路的鐵皮廠房發生火警，立即出動各式消防車輛34車、66人前往搶救。高雄市消防局也派出6車12人前往支援。

目前包含廠區員工、消防員在內，共有100人被送往各醫院搶救，包括4名消防員殉職、3名消防員重傷搶救中。此外，目前仍有6名員工受困火場待援。

當天深夜10點多，科技廠又發生爆炸，現場陷入全面燃燒，火勢十分猛烈，救難人員只能將封鎖線再一次外移，搜救難度再增加。然而，火勢持續延燒至二廠，最終救難人員只能停止救援工作、全面撤退。

▼台中消防局哀悼屏東殉職消防員。（圖／翻攝自台中消防局）

▼屏東科技園區火勢延燒到二廠，救難人員全面撤退。（圖／記者吳世龍攝）