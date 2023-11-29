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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄狂吸天團開唱！白喬茵爆「是因免場租」　演唱會經濟掀激戰

▲Coldplay發文「謝謝高雄」。（圖／翻攝自IG）

▲Coldplay發文「謝謝高雄」。（圖／翻攝自IG）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員白喬茵在議會總質詢時指出，高雄演唱會經濟一直被市府拿來「大內宣」，一下是BLACKPINK、一下是Coldplay，但實際上最大誘因卻是「免場租」，批評只剩不講武德用免錢這招。粉專「高雄好過日」則發文反擊，韓前市長任內，一連串「巨星經濟」、「中華音樂祭經濟」帶動的效益連1億都不到，市府不要說收場租，還要倒貼給廠商舉辦活動。

白喬茵昨日指出，演唱會經濟一直被高雄市府拿來大內宣，媒體也幫忙鋪天蓋地宣傳創造多少商機，一下子是BLACKPINK、一下是Coldplay、一下紅髮艾德、一下又是五月天，但她意外發現，原來陳其邁市長的武功秘笈，除了他口中的「智慧城市治理讓台北也搶不走這些天團」以外，還有最大的誘因是「免場租」。

白喬茵說，她贊同陳其邁為高雄創造多元經濟來源，但是也別忘記國家體育場每年光是維護管理就要花3000萬。每年入不敷出，經營困難，在損益不兩平的慘況下，預算的使用絕對有其嚴謹性。白喬茵強調，否則創造了曇花一現的夜市經濟後，揹苦果的就是高雄國家體育場和市政府的財政困境。

▲▼高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲白喬茵爆高雄演唱會經濟是因「免場租」。（圖／記者賴文萱翻攝）

她也指，市府在今年11月偷偷摸摸修了法，只要專案核准簽上主管機關的名字就得以免費，所以11月中開唱的coldplay免費，明年2月來開唱的紅髮艾德也確定免費，但是11月之前來開唱的五月天和BLACKPINK呢？為什麼也統統免費？市府可以在毫無法源依據之前就帶頭公然違法嗎？

針對白喬茵的質疑，粉專「高雄好過日」則分析，根據市府統計至11月中旬，高雄已舉辦超過52場演唱會，吸引約92.5萬人次，觀光效益逾23億元。明年還有Super Junior、Ed Sheeran、Rod Stewart等國際巨星要來高雄開唱，都帶動旅宿業訂房等觀光效益。

回想起3年多前，韓前市長剛好也打出「巨星經濟」拚觀光，打包票會有阿諾、鄧紫棋等巨星訪台或代言高雄，但最後都成空。韓市府則分別痛批阿諾「無法配合市長時間」、「鄧紫棋太貪財」。

而在大港開唱被韓市府查水表停辦後，接下來韓市府則打出「春吶移師高雄帶來50億效益」，並首創史上第一次市長在春吶台上獻唱的創舉，可惜人潮僅有預估的1/60，最後韓市府宣稱觀光收益約0.8億。

2019年底，韓市府觀光局不但沒收到場租，還拿納稅人的錢出來，砸下1300萬舉辦「中華文化音樂祭」，在需求說明書中，直接寫上這場音樂祭主旨是「以中華傳統為基底，用音樂祭、藝術展覽為媒介，擴大年輕世代的參與」，最後在哈瑪星興建一個奇怪的華國美學牌樓，草草舉辦了事。

▲BLACKPINK目前還在忙於世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

▲BLACKPINK世界巡迴演唱會選在高雄開唱，掀起轟動。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

「高雄好過日」強調，韓前市長任內，一連串「巨星經濟」、「中華音樂祭經濟」帶動的效益連1億都不到，市府不要說收場租，還要倒貼給廠商舉辦活動，而韓市府則開心宣布這樣叫做「高雄發大財」，讓人質疑只是為找理由抨擊市府。

兩邊貼文底下都吸引眾多網友留言，有網友讚同白喬茵的說法，「原來是免租金啊...這個政府甚麼都用老百姓的納稅錢來解決問題...看似一片榮景歌舞昇平...實則傷筋動骨啊」、「負債累累，要比天坑還大」、「演唱會不收場租也太佛了！還以為天團怎麼常去！原來是在誆人民！」

但另一派網友則反駁說，「不然是要繼續辦光頭節膩？」、「高雄發大財讓藍營民代不開心了。這樣就不能繼續罵高雄又老又窮了」、「阻礙高雄發展的特大絆腳石。」

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