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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄「最美魚市場」將暫停營業　藍議員喊市府讚：及時止血

▲鼓山魚市場。（圖／趙建銘建築師提供）

▲鼓山魚市場。（圖／趙建銘建築師提供）

記者賴文萱／高雄報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，去年10月風光開幕後一度爆紅，但隨著熱潮退燒後，平日遊客冷冷清清，只剩6櫃位經營，甚至成為政治攻防話題。鼓山魚市場今（31日）宣布，將於9月4日起暫停營業整修，對此，國民黨高雄市議員白喬茵表示，市府願意及時止血值得稱讚！

▲▼高雄市議員白喬茵。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲白喬茵日前為鼓山魚市場槓上綠委。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵日前大批「鼓山魚市場」雖華麗轉身為最美魚市場，「但沒有人潮，美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？」這番發言引來綠委趙天麟、市議員黃文益怒嗆「唱衰正在努力轉型中的魚市場」，就連設計師趙建銘也發文反擊：「忘記自己的身世，城市還有未來嗎？」

▲鼓山魚市場集合高雄許多知名海鮮、美食品牌進駐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鼓山魚市場集合高雄許多知名海鮮、美食品牌進駐，去年10/21風光開幕。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

不過，負責營運的南仁湖育樂公司今日突然宣布，為調整櫃位，鼓山魚市場預計於9月4日起暫停營業，並以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主，「我們將會儘快以最新最好的型態、再次和大家相見。敬請期待！」

白喬茵對此則表示，市府願意及時止血值得稱讚，她也建議以「新鮮水產」為調整營運的方向，不妨學習上引的海鮮燒烤區、海鮮代客料理，還有立吞，讓遊客不只感受高雄的美，也可以迅速體驗到高雄的在地海味。

白喬茵指出，如果往這個方向前進，現在魚市場的設備跟配置可能需要大幅更動，希望市府這次是真的有做過市場調查、各地的實地考察、鄰近市場（哈瑪星社區、棧貳庫）的分析競合關係之後才開始整修。

▲▼全台最美魚市場！高雄新地標鼓山魚市場10/21開幕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲南仁湖今宣布，為調整櫃位，鼓山魚市場預計於9月4日起暫停營業，並以招入新型態的水產店舖、夜間規劃為主。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

她說，在前鎮漁港蓋好之前，這裡曾是遠洋漁業的重要基地，有文化、故事、歷史，慢慢沒落之後，市府願意回過頭來重視本來是一件好事，可惜好事只做一半，好像讓一棟新的建築物拔地而起就功成身退了。錯，蓋完只是活絡地方的開始，還必須搭配正確的營運策略才能注入新生命。

「這裡真的美，我們都想一起愛護，也期待它能真正的華麗轉身，可惜每次點出問題都被民進黨扣上政治鬥爭的帽子，果然是執政太久吃飽太閒….」白喬茵最後表示，反正不管民進黨怎麼罵她，她都真心期待鼓山魚市場二次轉型能成功！

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