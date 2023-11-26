不滿姊姊遭罵「妓女」！他狂毆姊男友「吐血昏迷亡」判賠217萬

▲屏東一名陳姓機械維護工徒手打死人，要賠217萬6602元。（圖／翻攝自圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東陳姓男子不滿姊姊的廖姓男友在臉書罵姊姊「妓女」，在家門前徒手痛毆廖男，導致廖男腦出血，送醫1個月後因感染肺炎導致敗血性休克死亡。全案經屏東地院審理，法官判定陳男毆打廖男，與廖男死因有因果關係，要賠償喪葬費、廖母扶養費、精神撫慰金共217萬6602元。另刑事上，陳男則犯傷害致人於死罪，處7年4月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，陳男因姊姊的廖姓男友愛喝酒，經常在吵架後因找不到姊姊，就在臉書謾罵姊姊「妓女」，讓他看了心生不滿。前年3月6日下午3點多，廖男又滿身酒氣，從工寮帶著女友煮好的肉粽送到陳男家，卻聽到陳男要他別在臉書亂po文，廖男反嗆陳男別管，兩人在門口爆發激烈肢體衝突，過程中陳男徒手連續毆打廖男頭部，直到廖母聽到消息，撐著拐杖趕到現場喝止，陳男才罷手。

廖男於遭毆打後1個半小時騎車回到工寮，突向女友表示他身體不舒服，隨即開始吐血，送急診室時已陷入昏迷，經診斷廖男有創傷性硬腦膜下腔出血傷勢，治療1個月後因感染肺炎導致敗血性休克死亡。

廖母在案發時目擊陳男左手抓住兒子身體，右手狂毆兒子頭部，而後又接獲兒子死訊，悲痛對陳男提告，認為他明知道廖男有大腸癌、腎臟病，需定期洗腎，身體比一般人都虛弱，還毆打他導致身亡，怒對陳男求償喪葬費10萬元、損失的扶養費113萬餘元、精神撫慰金100萬元，合計223萬3242元。

全案審理時，陳男辯稱，案發時兩人因互相推擠和拉扯，不慎造成廖男倒地並撞擊頭部，他並無故意徒手毆打廖男頭部，廖男過世與他的行為無因果關係，而且廖母求償金額也過高。

不過根據醫療鑑定報告顯示，廖男傷勢為硬腦膜下腔血腫，就是腦子裡面的小靜脈被撕裂斷裂，因小靜脈口徑小、血壓低，出血速率較慢，累積大量出血需要的時間較久，而廖男腦部兩側血腫右邊較大量，左邊只有一點點，和頭部遭人毆打造成的傷勢相符，經開顱手術移除血腫後仍持續昏迷，須藉助呼吸器和藥物維持生命，而後併發腦梗塞和肺炎，最終因敗血性休克而致死，研判死亡方式為「他殺」。

法官檢視相關證詞和證據，認為因傷昏迷的病患，在住院期間插管導致肺炎相當常見，而廖男生病且酗酒，身體原本就比一般人虛弱，又因陳男毆打導致他腦出血須手術治療，在住院期間併發肺炎導致敗血性休克死亡之結果，並非不必然發生，且人的頭部內有許多脆弱器官，陳男客觀上應知毆打廖男頭部，可能導致死亡，判定陳男犯行和廖男死亡有因果關係。

法官指出，廖母目前68歲，平均餘命還有18.48年，原本包含49歲的廖男，共有3名子女一起扶養她，而以2021年屏東縣平均每人月消費支出為2萬192元計算，廖母共計損失107萬6602元扶養費，另加上喪葬費10萬、撫慰撫金100萬元，判陳男要賠217萬6602元。全案還可上訴。