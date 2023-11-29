匿名電話嗆女里長「小心相堵得到」　高雄里幹事遭警送辦

▲藍營踢爆，高雄里幹事匿名電話開嗆女里長「小心相堵得到」，質疑高雄黑道治市。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市黨部今（29）日上午由立委參選人、市議員陳美雅、市議員陳麗娜、市黨部發言人莊為傑共同召開記者會，驚爆有基層里長遭到匿名電話恐嚇，遭嗆「相堵得到」「別太囂張」，令人質疑高雄成法外之地？現在是黑道治市嗎？對此，警方受理後，查出匿名電話竟是當地里幹事所為，後續將他依法送辦。

市黨部發言人莊為傑指出，日前收到地方里長陳情，遭到不明來電恐嚇，「相堵得到」「不要太囂張」，經里長報案調通聯紀錄竟是公務員里幹事所為，令里長心生恐懼。

莊為傑驚呼，連服務基層的里長都受到恐嚇，質疑難道是黑道治市？高雄成為法外之地？也質疑難道這是民進黨所謂破百萬票的手段嗎？

▲陳美雅表示，市府務必保持行政中立。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨高雄市立委參選人陳美雅則表示，里長被恐嚇是非常嚴重的事情，而且竟然還是里幹事所為，到底原因為何要查明清楚。她更指出，有耳聞地方幹部參加完候選人座談會後有被關切的情形發生。

「市長掌握市府機器的行政資源，今年更是選舉年，令人質疑市府是不是用行政資源介入選舉，或幫特定的候選人給予基層里鄰長壓力？」 陳美雅呼籲，陳其邁市長不要黑道治市、黑手更不要伸入市府，市府請務必保持行政中立！

市議員陳麗娜則質疑，如果連公務員都可以這樣恐嚇里長，未來選舉會不會透過行政機器來關心里長？ 陳麗娜指出，也有收到地方幹部反映，會受到各行政機關單位的勸戒，請地方里鄰長盡量不要參加國民黨造勢、議員或候選人的活動，陳麗娜進一步指出，令人質疑用行政資源或行政權令基層心生畏懼。

▲陳麗娜說，拜託中央到地方政府都要依法行事。（圖／記者賴文萱翻攝）

她說，里幹事委託友人佯裝黑道恐嚇里長，質疑像是黑道手法而地方政府像白道，讓地方幹部不敢接近國民黨？這些動作也都時有耳聞。「今天的事情只是一個開端，從里鄰長開始向上延伸，隨著選舉接近會不會讓更多基層感到害怕？」陳麗娜呼籲，拜託中央到地方政府都要依法行事，不要用行政手段與資源干預選舉，還給台灣一個乾淨自由的民主環境！

對此，楠梓分局指出，楠梓區某里長配偶61歲郭男遭陌生人電話恐嚇，經查該里長接獲陌生人匿名電話，要她轉告配偶郭姓被害人「要小心、不要囂張」等，11月13日報案後，即受理組成專案小組，查獲嫌疑人46歲白男到案，22日依恐嚇妨害自由罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。