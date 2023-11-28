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大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈天菜店員「狂扭熱舞助興」影片爆紅！顧客掀暴動…公司重獎

記者鄭思楠／綜合報導

連鎖火鍋品牌海底撈一直以好服務著稱，生日客人可獲得舉生日燈牌、服務生幫唱生日快樂歌等貼心服務。近日，海底撈服務生跳「科目三」舞蹈爆紅網路，隨後多個相關話題衝上熱搜。江蘇一海底撈服務生小哥也因跳「科目三」走紅，被公司獎勵3000元人民幣。當事人自稱自己之前練過舞蹈，但不是專業舞者，跳舞只是為讓大家開心。

▲海底撈服務員跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

▲海底撈服務生跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

大陸海底撈一位男服務生因為自發性給客人跳「科目三」助興，因為舞技精良，熱情充沛而突然走紅，不但迅速漲粉，還得到了門市的獎勵。

之後，海底撈的各個門市也發現了這個流量密碼，開始鼓勵員工們都來跳「科目三」，短影音平台上開始流傳各種海底撈員工跳「科目三」的影片，來打卡體驗這種服務的人也越來越多。

▲海底撈服務員跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

杭州一家海底撈的服務生表示，「科目三」火起來以後，杭州各門市的壓力非常大，「因為全國的海底撈，杭州的生意都是排前幾的，你想這麼忙了，我們還得學跳舞，網上新的舞蹈一波又一波，根本學不過來。」

▲海底撈服務員跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

這一吐槽迅速在網路上引發爭議，衝上熱搜。對此，有網友評論海底撈應該分區，還有網友留言成，「單純覺著又土又難看，還這麼多人追捧，不過我不愛有人愛。」

「科目三」是根植於短影音平台流行起來的一種魔性舞蹈，源自廣西某場婚禮現場多人歡歌起舞的場景，強烈的節奏加上誇張、土味的肢體動作，非常符合網路病毒式傳播的調性，成為許多年輕人刺激感官，調節情緒、排解壓力的方式。

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