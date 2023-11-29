澳洲學者偕妻「買地定居恢復溪流自然狀態」　聯手水保署友善治溪

▲澳洲學者彼得（左4起）、妻子許秋容與水保署等單位於種瓜坑溪自有地舉辦植樹活動。（圖／農村發展及水土保持署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

中興大學生命科學系教授許秋容和澳洲籍生態學者彼得（Peter Chesson）夫婦倆，3年前到在南投縣國姓鄉種瓜溪畔，花費上千萬買地定居，並與農業部農村水保署等單位和在地居民，共同去除自有地附近約200米水泥護岸、固床工程，恢復既有自然環境生態，創下公私合作友善治溪首例。

農業部轄下的農村水保署、林保署南投分署、林業試驗所、生物多樣性研究所，28日於種瓜坑野溪旁舉辦植樹暨韌性補助簽約活動，中興大學、台灣河溪網協會、荒野保護學會台中分會、台灣原生植物保育協會、南投縣南港社區發展協會及南投縣國姓鄉糯米橋休閒農業區促進協會等相關單位，共50餘人出席，除公私協力齊心種樹，也見證水保署南投分署與地主許秋容簽訂韌性坡地補助意願書。

▲▼農村水保署與許秋容簽訂韌性坡地補助意願書。（圖／農村發展及水土保持署南投分署提供）

農村水保署長李鎮洋指出，「種瓜坑野溪復育工程」是該署與許秋容、彼得夫婦共同啟動，首度以「自然解方（Nature-based Solutions, NbS）」精神為本，取代過往採既有護岸及固床工改善重建的思維，將護岸改以緩坡及溢淹區概念，在安全無虞前提下，儘可能恢復溪流自然狀態，在台灣治溪史上難得一見。

李鎮洋表示，在該工程完工之際，也於周邊約1161平方公尺環境種下495株原生植物，除促進森林增碳匯能力，進而達到涵養水源、國土保安與維護生物多樣性等成效，更是該署首次完成韌性坡地補助的簽約案件，對於推動溪流周邊土地復育的努力極具象徵意義。

李鎮洋說明，為達成農業部門2040淨零排放目標，提出韌性坡地補助方案，包括緩衝綠帶撫育、棲地友善措施及水砂溢淹區等3項補助，積極推動私有地地主或實耕者主動營造工程周邊緩衝綠帶，並願其簽訂韌性坡地補助方案，補助緩衝綠帶種植後的撫育（第2至6年補助每公頃6萬元/年）及管理（第7至20年補助每公頃2萬元/年）費用；他也期許「種瓜坑野溪復育」成為典範案例，啟發引領台灣其他地區共同投入，讓河溪整治能兼顧防災與生態，達到人與自然共好的願景。