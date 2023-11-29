東埔溫泉區飽受風災摧殘　林保南投分署贈200株桂花助復興

▲林業保育署南投分署和信義鄉公所共同種植桂花樹。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年8月起的卡努颱風等多個颱風襲台，造成信義鄉溫泉勝地東埔地區土石流等災情嚴重，林業保育署南投分署配合信義鄉公所復建東埔溫泉需要，日前特地提供200株桂花做為綠美化環境使用，讓遊客未來泡湯時可享受馥郁芬芳的氣息。

林保署南投分署和信義鄉公所也於28日在東埔村辦公室旁空地種下1株桂花，象徵兩機關友好，由南投分署長李政賢、信義鄉長全志堅、玉山國家公園管理處副處長邦卡兒．海放南、東埔村村長伍金豎，以及東埔社區發展協會理事長伍志中等共同植樹見證。

李政賢表示，南投分署近10年來陸續在信義鄉舉行植樹、移除外來種及生態旅遊等活動，鄉公所皆大力支持；今年9月全國獵人大會舉辦期間，全志堅提議由南投分署提供象徵和睦貴氣的桂花樹，擇期在東埔村辦公室旁空地種下，做為彼此友誼長存的紀念。

▲南投信義東埔溫泉區先前因風災豪雨不斷、陷入土石流輪迴。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

全志堅表示，他個人非常喜歡桂花，非常感謝南投分署提供桂花，讓東埔溫泉地區擁有更美好的旅遊環境；伍金豎和伍志中也說，眾人先前於獵人大會時討論東埔一鄰的環境，並取得種桂花的共識，這次獲贈的桂花有一部分將種在青年活動中心附近，未來東埔將飄散更多吸引遊客的花香。

邦卡兒．海放南指出，東埔村辦公室也在玉山國家公園東埔遊客服務中心旁，能在這裡種下桂花很有意義，在各機關大家的努力下，一定能讓東埔更美好。