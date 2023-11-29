恆大物業將母企中國恆大等告上法庭　要求償還超20億元人民幣

▲恆大風波不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

恆大物業28日晚間公布，有關約134億元人民幣（約新台幣573億元）的存款質押被相關銀行強制執行一事，全資附屬公司金碧物業向包括中國恆大集團、深圳啟航金屬材料、貴州廣聚源房地產開發、恆大地產集團貴陽置業及恆大地產作為責任方提出訴訟，申索償還約21.5億元人民幣（約新台幣91.93億元），已於28日收到法院正式接受立案的通知。

據《第一財經》報導，恆大物業把中國恆大集團等多家責任方告上法庭。11月28日晚間，恆大物業發布公告稱，有關本集團約134億元人民幣存款質押被相關銀行強制執行一事，全資附屬公司金碧物業對深圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產開發有限公司、恆大地產集團貴陽置業有限公司、恆大地產集團有限公司及中國恆大集團（責任方）就約20億元（人民幣，下同）存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜，已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。要求相關責任方償還款項約19.96億元及暫計利息約1.5億元。

恆大物業公告，已於2023年11月28日收到法院正式接受立案的通知。

恆大物業表示，根據董事會及其法律顧問的分析，訴訟不會對其日常業務經營產生重大不利影響，公司將繼續盡全力對相關存款質押進行追討，並將適時就上述訴訟的任何重大進展或所採取的任何其他行動刊發進一步公告。

根據恆大物業先前發布的調查報告，2020年12月28日至2021年8月2日期間，恆大物業的6家附屬公司透過8家銀行，為第三方融資提供存款質押，相關資金通過多種通路劃轉至恆大集團。此後，該質押擔保期限屆滿，因觸發質押權實現條件，相關銀行劃轉了合計134億元存單存款。

而上述資金則來自恆大物業上市所募集的資金。根據補充獨立調查的結果，恆大物業首次公開招股募集資金的所得款匯入後，由於當時並未設立所得款專戶，所得款與恆大物業自有資金形成了混同，共用於公司日常運營，導致未能及時發現相關資金被用於質押擔保安排。

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

恆大物業表示，知悉該質押擔保後，立即開展內部監控檢討、人員調整等補救措施，並接受獨立調查委員會建議，落實各項救濟措施，持續向第三方及恆大集團開展追償工作。

今年8月17日，媒體報道，恆大集團向位於曼哈頓的美國破產法院申請債權人保護。8月18日下午，中國恆大發布澄清公告表示：本公司注意到有關媒體的報道，現澄清，本公司目前正正常按照計畫推進境外債務重組。由於本集團的美元債券受紐約法管轄，本公司根據美國法典第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維京群島(BVI)法律體系下的境外債務重整協議安排，係正常推進境外重整程序的一部分，不涉及破產申請。

10月20日，中國恆大發布公告稱，基於公司目前情況，公司與顧問及債權人協商，正在修改擬議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人要求。公司依據美國法典第15章，向紐約南區美國破產法院申請承認香港和英屬維京群島(BVI)法律體系下的境外債務重整協議安排，原計劃於2023年10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將會延長。