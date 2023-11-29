　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恆大物業將母企中國恆大等告上法庭　要求償還超20億元人民幣

▲▼恆大。（圖／達志影像／美聯社）

▲恆大風波不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

恆大物業28日晚間公布，有關約134億元人民幣（約新台幣573億元）的存款質押被相關銀行強制執行一事，全資附屬公司金碧物業向包括中國恆大集團、深圳啟航金屬材料、貴州廣聚源房地產開發、恆大地產集團貴陽置業及恆大地產作為責任方提出訴訟，申索償還約21.5億元人民幣（約新台幣91.93億元），已於28日收到法院正式接受立案的通知。

據《第一財經》報導，恆大物業把中國恆大集團等多家責任方告上法庭。11月28日晚間，恆大物業發布公告稱，有關本集團約134億元人民幣存款質押被相關銀行強制執行一事，全資附屬公司金碧物業對深圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產開發有限公司、恆大地產集團貴陽置業有限公司、恆大地產集團有限公司及中國恆大集團（責任方）就約20億元（人民幣，下同）存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜，已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。要求相關責任方償還款項約19.96億元及暫計利息約1.5億元。

恆大物業公告，已於2023年11月28日收到法院正式接受立案的通知。

恆大物業表示，根據董事會及其法律顧問的分析，訴訟不會對其日常業務經營產生重大不利影響，公司將繼續盡全力對相關存款質押進行追討，並將適時就上述訴訟的任何重大進展或所採取的任何其他行動刊發進一步公告。

根據恆大物業先前發布的調查報告，2020年12月28日至2021年8月2日期間，恆大物業的6家附屬公司透過8家銀行，為第三方融資提供存款質押，相關資金通過多種通路劃轉至恆大集團。此後，該質押擔保期限屆滿，因觸發質押權實現條件，相關銀行劃轉了合計134億元存單存款。

而上述資金則來自恆大物業上市所募集的資金。根據補充獨立調查的結果，恆大物業首次公開招股募集資金的所得款匯入後，由於當時並未設立所得款專戶，所得款與恆大物業自有資金形成了混同，共用於公司日常運營，導致未能及時發現相關資金被用於質押擔保安排。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印。（圖／CFP）

恆大物業表示，知悉該質押擔保後，立即開展內部監控檢討、人員調整等補救措施，並接受獨立調查委員會建議，落實各項救濟措施，持續向第三方及恆大集團開展追償工作。

今年8月17日，媒體報道，恆大集團向位於曼哈頓的美國破產法院申請債權人保護。8月18日下午，中國恆大發布澄清公告表示：本公司注意到有關媒體的報道，現澄清，本公司目前正正常按照計畫推進境外債務重組。由於本集團的美元債券受紐約法管轄，本公司根據美國法典第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維京群島(BVI)法律體系下的境外債務重整協議安排，係正常推進境外重整程序的一部分，不涉及破產申請。

10月20日，中國恆大發布公告稱，基於公司目前情況，公司與顧問及債權人協商，正在修改擬議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權人要求。公司依據美國法典第15章，向紐約南區美國破產法院申請承認香港和英屬維京群島(BVI)法律體系下的境外債務重整協議安排，原計劃於2023年10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將會延長。

ET快訊
台灣10大最強泡麵！　泡麵之神排名出爐
Google雲端驚傳資料遺失！　官方急提醒
美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％
快訊／天兵媽闖禍！　2歲女童被鎖車內
張育成下一步「不排斥台灣」！　歡迎中職各隊來談
37歲女星莊群施爆「死因是腦出血」！閨蜜淚PO遺容照
不只手搖杯正妹！　高雄「水果攤之花」掀暴動
賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：「獨獨配」別自討沒趣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

早上正常出門上課…12歲女兒當天下午「變冰冷遺體」！監視器全壞

拒湄洲媽、關公金身赴台巡安　國台辦：人在做天在看，無理無禮！

陸太空站清晰彩色「全身照」首曝光　太空人返航高難度繞飛才能拍

陸網軍目標干涉台大選？　國台辦反批：民進黨是「認知作戰」慣犯

賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：奉勸「獨獨配」別自討沒趣

女子吃自熱火鍋疑撈出「小蝙蝠」？　網傻眼：在山洞製作嗎

一艘疑似中國貨輪沉沒　南韓海警向中方通報

恆大物業將母企中國恆大等告上法庭　要求償還超20億元人民幣

雷軍捐贈母校57億　創大陸高校校友單筆個人捐款紀錄

陸呼吸道疾病流行　兒童患者激增「多地停課」

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

早上正常出門上課…12歲女兒當天下午「變冰冷遺體」！監視器全壞

拒湄洲媽、關公金身赴台巡安　國台辦：人在做天在看，無理無禮！

陸太空站清晰彩色「全身照」首曝光　太空人返航高難度繞飛才能拍

陸網軍目標干涉台大選？　國台辦反批：民進黨是「認知作戰」慣犯

賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：奉勸「獨獨配」別自討沒趣

女子吃自熱火鍋疑撈出「小蝙蝠」？　網傻眼：在山洞製作嗎

一艘疑似中國貨輪沉沒　南韓海警向中方通報

恆大物業將母企中國恆大等告上法庭　要求償還超20億元人民幣

雷軍捐贈母校57億　創大陸高校校友單筆個人捐款紀錄

陸呼吸道疾病流行　兒童患者激增「多地停課」

大啖產地直送極佳級翼板牛　台南煙波推山野金饌一泊二饗專案

2024最有「風」味的新竹美食月曆　12／1起憑發票限量兌換

洗筷子「整把來回搓洗」錯了！易導致細菌殘留　專家曝正確方法

國一藝術課本「8個圈圈」是卡通人物！超多人答錯：真的難

柯文哲「2億美金」成懸案　綠委要他說出來：讓大家幫你討個公道

澳洲學者偕妻「買地定居恢復溪流自然狀態」　聯手水保署友善治溪

台灣敲碗！麥當勞ＸVerdy聯名包裝欠收藏　抹茶派流心雙餡一口爆漿

ETtoday登蘋果2023年熱門Podcast　「我在案發現場」獲編輯精選肯定

泰國新法通過！夜店可營業至「凌晨4時」　最快12／15上路

兒童黴漿菌用藥暴增1.3倍！一度短缺　食藥署「盤點4類藥」備戰秋冬

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

大陸熱門新聞

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

失業爸因80元生日蛋糕落淚　影片惹哭萬人

網紅王剛道歉：再也不做蛋炒飯了

抽中最高賺10.1萬！　天虹、寶陞明開始申購

賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：自討沒趣

喵喵隊立大功！企業雇40隻貓咪組「護糧隊」

陸呼吸道疾病流行　兒童患者激增「多地停課」

8歲弟染黴漿菌突尿床！檢查竟是腦中風

學童吊點滴寫作業　陸電動車老闆嘆：要這樣捲嗎

網紅牛魔王夫婦痛哭宣布分手…3年情斷：他恐婚

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

陸建隧道打通天山！穿越僅需20分鐘

上海飛台北機票只要40元？

黑龍江煤礦場「衝擊地壓」坍塌　11人死亡

更多熱門

相關新聞

高中同學6萬債務翻臉　假慶生當街擄走

高中同學6萬債務翻臉　假慶生當街擄走

新北市板橋警分局凌晨獲報有人當街遭擄走，大批警力到場未發現，立即調閱周遭監視器，鎖定3部涉案車輛7人犯案，不到3小時在土城區停車場逮捕2人又在桃園緝獲2名少年，主嫌表示被害人是高中同學，欠他6萬元不還，才假借慶生之名擄走他，警方晚間循線在宜蘭逮捕3人，最後在北市中山區旅館找到被害人，後續將釐清是否涉及毒品交易引發債務糾紛。

台中男行刑式開槍爆頭二審逃死

台中男行刑式開槍爆頭二審逃死

新北女借百萬幫前男友　他耍賴不還遭砸車

新北女借百萬幫前男友　他耍賴不還遭砸車

恆大債務重組卡關　債權人稱未受公平對待

恆大債務重組卡關　債權人稱未受公平對待

議員服務處疑淪私刑場！欠債百萬男被押走凌虐　

議員服務處疑淪私刑場！欠債百萬男被押走凌虐　

關鍵字：

恆大物業中國恆大債務

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

新光「已婚名醫」偷吃護理師　她加入群組驚變小四

《紅人榜》柯辰勳走了于美人悲泣

37歲女星莊群施「頭暈30分鐘突身亡」！死前狂吐胃酸

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面