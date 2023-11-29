清晨接5包木炭訂單！外送員「覺得怪」機智報案　成功救一命

▲幸虧歐姓外送員機警前往報案，最終成功將想燒炭自殺男子救出。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

高雄市一名歐姓外送員，在日常工作中遇到了一宗不尋常的訂單，這個看似平凡的工作瞬間演變成了一場攸關生死的救援行動。

根據《TVBS》報導，歐姓外送員於清晨接到一筆特殊訂單，一名顧客竟然一口氣訂購了五包木炭。然而，當他送達目的地時，卻發現是一間拉下鐵門的廠房，與想像中的燒烤店不符，讓他感到十分不尋常。

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抵達現場後，歐姓外送員隨即發現訂單金額計算錯誤，但客戶卻願意支付雙倍價格只為拿走木炭，讓他對這名男子的行為感到異常，在經過20分鐘的深思熟慮後，決定向當地派出所報案。歐姓外送員表示：「當時系統顯示要收款700元，但木炭的實際價格僅200元，他卻願意多付那500元，拿走木炭後隨即就將鐵門關上了，我就感覺奇怪怎麼會有人為了那幾包木炭多500元給我。」

警方接到報案後，立即展開調查，前往該名男子住處。當他們抵達時，發現一名男子已失去意識，急忙呼叫救護車將其送醫，幸虧有及時的報案和警方的迅速出警，31歲的昏迷男子得以及時就醫，最終救回了這名男子的寶貴生命。

歐姓外送員的機智舉動阻止了悲劇的發生。他回憶起當時的情況，表示這名顧客神情顯得有些恍神，讓他感到非常不對勁。

歐姓外送員事後表示：「很像是我送木炭去給他，我心裡也會有疙瘩，有救回來我也覺得阿彌陀佛。」

這位52歲的外送員以前是飲料倉管人員，對於與顧客的面對面接觸有豐富經驗。今年初，他轉行成為外送員，他表示，沒想到竟會有送餐遇到了生死關頭的狀況，同時也慶幸自己的警覺性和果斷行動阻止了這場悲劇的發生。

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