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嘉義布袋分局前進社區及校園　實施防空避難安全宣導

▲▼ 布袋警察分局主動出擊，走進社區、校園教學生如何防空避難處所避難 。（圖／布袋分局提供）

▲▼ 布袋警察分局走進社區、校園教學生如何防空避難處所避難 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鑑於臺海及國際情勢日益嚴峻，嘉義縣布袋警察分局，積極走進社區校園實施防空避難安全宣導工作；日前於布新國小宣導獲得廣大迴響。

▲▼ 布袋警察分局主動出擊，走進社區、校園教學生如何防空避難處所避難 。（圖／布袋分局提供）

校長盧柏全表示，防空疏散避難觀念，從教育扎根，學校師生能牢記正確避難動作。依照國防部全民防衛動員署全民國防手冊之避難動作，於聽聞空襲警報聲響起，應立即疏散往地下室等防空避難處所實施避難，就避難位置後，保持低姿態、遮眼摀耳嘴微張及胸口離開地面的動作，俾導彈、炸彈爆震時之衝擊波對身體造成最小的危害，未來師生聽聞空襲警報聲響時，反應勢必能夠從容面對，要建立國人防空疏散避難正確觀念，需從學生教育扎根做起。

走進校園防空避難安全宣導，是目前階段性首要指標，布袋警察分局長林思妙表示，警察機關相當重視社區、校園防空避難安全工作之宣導；並宣導防空避難小撇步：一、與家人、朋友約定緊急集合點。二、住家為首要集合點（但住家可能倒塌、 受災通訊可能中斷，需事先約定至少 一處緊急集合點）。 三、避開危險場所，如:加油站、化學工 廠、油氣設施等。 四、遠離易受攻擊設施，如軍事設施、 發電廠、港口、原油料儲槽等，確保生命及家人之安全。且呼籲民眾下載警政APP防空避難專區，知道居家就近防空避難地點，平日多一份戰時準備，就能降低一份的傷害，布袋警察分局時刻關心所有的鄉親。

 
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