德國指揮貝爾紐斯攜手台北愛樂與國台交演出巴赫B小調彌撒

▲德國指揮大師貝爾紐斯攜手台北愛樂與國台交 再現巴赫B小調彌撒。（圖／台北愛樂提供）

生活中心／台北報導

睽違15年，台北愛樂室內合唱團再度挑戰殿堂級聖樂鉅作——巴赫《B小調彌撒》（J.S. Bach：Mass in b minor），特邀德國指揮大師貝爾紐斯（Frieder Bernius），與國立臺灣交響樂團及女高音林慈音、女低音鄭海芸、男高音林義偉及男低音葉展毓一流獨唱陣容，將於12月5日晚間國家音樂廳、12月6日晚間於衛武營音樂廳，帶領樂迷感受曠世宗教音樂瑰寶之美。

為了詮釋完美的巴赫《B小調彌撒》，台北愛樂力邀在全球備受讚譽的德國指揮大師貝爾紐斯共襄盛舉。貝爾紐斯畢生致力於巴洛克人聲、近代合唱交響曲及無伴奏人聲演出，於1968年創辦的斯圖加特室內合唱團（Kammerchor Stuttgart）被視為全球「鑑古演奏」（Historische Aufführungspraxis）樂團中最頂尖的團體之一，曾多次應台北愛樂邀請來台演出，完美詮釋德奧高難度經典作品，場場轟動。

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貝爾紐斯致力於巴洛克至當代古典作品的保存，至今已錄製超過120個錄音，並獲得50餘個國際獎項肯定，其中2007年灌錄之巴赫《B小調彌撒》專輯曾被留聲機雜誌（Gramophone）譽為「近年來最引人矚目與令人滿意的B小調彌撒」，大師更於2009年榮獲萊比錫市頒發之巴赫獎章（Bach Medal），表彰他對於巴赫音樂推廣的卓越貢獻。

被世人譽為音樂之父的巴赫，傾盡畢生精華耗時25年完成《B小調彌撒》，不僅成為巴洛克時期宗教音樂巔峰之作，也對後世音樂家的創作影響至深，在音樂藝術史中佔有極為崇高的地位。巴赫集結其不同時期創作風格於《B小調彌撒》，將他畢生對音樂的思維、理想以及宗教和美學觀點精華呈現，被視為集巴洛克風格之大成的音樂聖典。全曲展現出人聲配置繁複且多元的風貌，合唱團透過四、五、六、八聲部混聲的組合使得人聲猶如浪花般層層堆疊，而獨唱包含女高音、女低音、男高音、男低音，除了許多詠嘆調獨唱外，還以交叉配對的方式演出多首重唱曲，再加上樂團配合各段落不同的人聲組合調整編制，展露出巴赫在獨唱、合唱、管弦樂的運籌功力。

《B小調彌撒》在國內鮮少有機會全本演出，因其規模浩大、技巧華麗，極其考驗演出者功力，像是合唱團對聲音質地的掌握、德式拉丁文咬字、各聲部間的默契，以及樂團各樂器有多處獨奏、重奏的展現，少有合唱團及樂團敢嘗試挑戰。台北愛樂繼2008年在台首演《B小調彌撒》後，陸續完成巴赫《聖約翰受難曲》、《聖馬太受難曲》及《聖誕神劇》等曠世聖樂經典的演出，獲得廣大樂迷的熱烈迴響。時隔15年再度獻演，此次與國立臺灣交響樂團共同合作，期盼讓更多樂迷到音樂廳親炙欣賞這部鉅作難得的現場演出。