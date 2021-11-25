彭帥視訊報平安！　「一張照片」曝張高麗與國際奧會主席關係

▲2016年張高麗和巴赫握手合影。（圖／翻攝自新華網）



記者張方瑀／綜合報導

中國女網名將彭帥月初在微博上發文指控，前中國國務院副總理張高麗對她性侵，並發展成不倫戀，結果文章立刻被刪除後，彭帥人也跟著消失。在國際組織的不斷聲援下，國際奧會21日聲明指主席巴赫已與她視訊，確認本人安全無虞。但外媒指出，張高麗因為籌辦北京冬奧的關係，和巴赫在2016年就曾會面，代表著兩人早已相識多年。

根據《華爾街日報》報導，張高麗在政治上相對低調，但任職期間也處理許多北京重要優先事務，其中一個就是籌辦2022年北京冬季奧運。國際奧委會的文件顯示，張高麗領導了一個「指導、監督和支持2022年申辦工作」的小組，組內召集了各個相關部門的負責人，他也因此能接觸到最高層級的奧運委員，其中就包含國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）

▲國際奧會21日聲明指主席巴赫已與彭帥視訊，確認本人安全無虞。（圖／路透）



在彭帥與巴赫視訊之後，一張2016年張高麗和巴赫握手合影的照片也開始在網路上流傳。中國官媒《新華社》當時在報導中指出，張高麗向巴赫表示，「中國政府高度重視2022年北京冬奧會籌辦工作。」而巴赫也說，「相信北京2022年冬奧會將會取得巨大成功。」

據路透社報導，國際奧委會在22日宣布，巴赫已和彭帥取得聯繫，並進行了長達30分鐘的視訊通話。彭帥在通話中表示，她在北京的家中十分安全，也希望她的隱私能獲得尊重。不過WTA的發言人指出，「我們很高興能在最新的影片中看到彭帥的近況，但這不足以消除WTA的擔憂。」

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