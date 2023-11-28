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台南楠西區灌溉服務來了！　照興地區擴大灌溉服務動工

▲農業部農田水利署28日於台南市楠西區照興地區，辦理擴大灌溉服務開工典禮，農業部由陳添壽次長代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲農業部農田水利署28日於台南市楠西區照興地區，辦理擴大灌溉服務開工典禮，農業部由陳添壽次長代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業部農田水利署28日於台南市楠西區照興地區，辦理擴大灌溉服務開工典禮，農業部由陳添壽次長代表出席，立法院郭國文委員也共襄盛舉，一同向當地農民宣布這個好消息。

▲農業部農田水利署28日於台南市楠西區照興地區，辦理擴大灌溉服務開工典禮，農業部由陳添壽次長代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳添壽次長表示，台南楠西區為全台最大的芒果栽種區域，位於原農田水利會灌區外，農民大多自行取水，當地的灌溉水源匱乏及不穩定，經農田水利署深入了解在地農民用水需求，及當地水文、地形等特點，進行整體規劃，優先以照興地區為示範區，辦理蓄水池及配水管工程，將雨季的水蓄積下來，供枯水期使用，大大的穩定灌溉用水。

▲農業部農田水利署28日於台南市楠西區照興地區，辦理擴大灌溉服務開工典禮，農業部由陳添壽次長代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳添壽次長進一步表示，農田水利署於2024年起將調升田間管路灌溉設施補助經費，每戶農民由40萬元提高至50萬元，未來本工程完成後，鼓勵農民踴躍申請田間灌溉設施設置，將可使珍貴的水資源運用提升到最大化，提升作物產量及品質，吸引青年回村或留村務農，以傳承農業及活絡農村經濟發展。

▲農業部農田水利署28日於台南市楠西區照興地區，辦理擴大灌溉服務開工典禮，農業部由陳添壽次長代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農田水利署蔡昇甫署長表示，今年3、4月芒果的開花結果期，最需要水澆灌時，照興地區卻面臨久旱未雨，使作物產量及品質受到很大的影響，大大影響農民生計。農田水利署第一階段將於照興地區建置3座500噸蓄水池、3座取水工與3517公尺輸水管線。未來也將持續建置蓄水池及輸水管路，以完善灌溉系統，提供友善的農作環境。工程經費2076萬元，2024年6月完工。

▲農業部農田水利署28日於台南市楠西區照興地區，辦理擴大灌溉服務開工典禮，農業部由陳添壽次長代表出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳添壽次長說明，農田水利署自2020年10月成立，推動擴大灌溉服務迄今，累計受益面積已達5.6萬公頃，受益農戶達8萬戶，成果豐碩。未來農田水利署將持續在全國逐步系統性興設灌溉取水、輸水、蓄水設施，並加強推廣農民設置田間管路灌溉系統等方式，藉由公私協力、適地適作，讓更多農民能夠享受到政府提供的灌溉服務，打造更優良的農業生產環境。

本次照興地區擴大灌溉服務開工典禮，在台南市楠西國小鼓獅隊振奮人心的鼓聲，及眾多當地農民的見證下開啟了序幕，期許工程順利推展，為楠西區農業發展帶來蓬勃生機。

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