當晚剛開直播！網紅小濤睡一半遭「狂捅7刀亡」…房間噴滿血畫面曝

▲網紅「小濤在非洲」遇害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網紅「小濤在非洲」11月28日驚傳在衣索比亞被殺，享年38歲。朋友楊先生表示，事發於當地時間26日凌晨，疑似他發現手機被盜後驚醒，與盜竊者發生衝突後被刀捅殺致死。目前，兇手已被當地警方控制。

據《新京報我們視頻》報導，小濤一名親屬表示，小濤是河北邯鄲人，已獲知其遇害消息。中國駐衣索比亞大使館表示，事件處置和善後工作正在進行中。

網紅「小濤在非洲」今年8月前往的非洲衣索比亞，日常主要以分享當地的文化，並傳播中國文化為主。

據好友透露，事發當晚，「小濤在非洲」如約開啟直播，並在直播間與粉絲互動。下播之後，他便關門睡覺，沒想到凌晨3點多的時候被驚醒，一個小偷潛入房間，欲將手機偷走。

醒來之後，「小濤在非洲」便與對方發生爭吵和糾纏。知情人士透露，對方連捅「小濤在非洲」7刀，最後他倒在血泊中。

好友曬出案發現場，現場「觸目驚心」。圖片顯示，被子全部被血浸染，木地板上也有成片且凝固的鮮血，由此可看出當晚狀況的慘烈。

粉絲悲痛驚呼，「小濤出事當天晚上我還在看他直播，聽到這個不幸的消息好想哭，到底為什麽呀」、「怎麽回事啊，經常看他直播啊」、「太殘忍了」。