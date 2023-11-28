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3組「星座配對」最難走下去　雙魚、獅子上榜了

情侶吵架,女友穿太少,兩性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲雙魚配獅子「水火不容」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，最難走下去的星座配對組合，分別是「雙魚座和獅子座」、「摩羯座和天秤座」、「雙子座和金牛座」。

TOP 3 雙子座和金牛座

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金牛座喜歡雙子座的多才多藝，也對那幽默風趣的性格很感興趣，雙子座被金牛座的單純與穩定的性格給吸引了。相處過後，金牛座天生就很重視穩定與安全感，對付出的感情相當重視，開始被雙子的善變與花心給惹怒了，覺得雙子根本沒有把金牛放在心裡。

雙子座需要溝通，喜歡講話，喜歡外面世界的新鮮感，還有求新求變的個性，漸漸覺得金牛座很無趣、不知變通又固執，也認為金牛要求太多了。兩者對家庭的認知也不同，很快在短暫熱情過後，於是雙子座漂泊不定的心，融合不了金牛座的愛吃醋和佔有慾，兩者的愛情漸行漸遠，再回首已是不堪的局面。

TOP 2 摩羯座和天秤座

天秤座喜歡摩羯座那種緩慢散發出來的熱情，而摩羯座則容易被天秤座的魅力給吸引住，加上兩者在性愛上，尤其是摩羯座的性慾，深深讓天秤座欲罷不能。

但是天秤座想要的更多，想要刺激和浪漫的，可是摩羯座不善於表達，會把愛放在心裡，而改用實際的、物質性的東西來表現，這讓喜歡被愛、被關懷的天秤座開始受不了。

摩羯座也不喜歡天秤到處交際，覺得天秤太過輕浮又愛慕虛榮，還有那多愁善感的情緒，讓喜歡獨來獨往的摩羯無法接受。於是天秤開始躁動不安，不想被束縛侷限住，摩羯座的忌妒更難以壓抑住，雙方再繼續下去，除了撕破臉，也深感這段愛情付出的不值得。

TOP 1 雙魚座和獅子座

獅子座喜歡雙魚座的神祕，還有那種脫俗的感覺，而雙魚座則喜歡獅子座開朗的性格，和善於保護弱者的感覺，兩者個性差異如此之大，但在愛情的掩護之下，卻也彼此互相吸引。

獅子座喜歡被讚美、被欣賞、被需要，這些都剛好是雙魚座願意給的，雙魚座最需要被呵護、被捧在手心裡，只是相愛容易相處難。雙魚座極度敏感，對愛情也過度幻想，總把一切想得太美好，認為自己就是浪漫愛情故事裡的公主，這讓獅子座無法容忍。

獅子座喜歡虛榮感，凡事都表現得過於浮誇，天性顯得蠻橫霸道，又傲慢無禮，而且兩者都非常情緒化，常使得雙魚躲進自己的世界，這開始讓獅子想要四處遊蕩，這組合可說是水火不容。

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