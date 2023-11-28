互看不爽！「6星座婆媳組合」愛吵架　最好保持距離

▲6對星座婆媳組合最好保持距離，否則一見面就起爭執。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

「婆媳問題」是婚姻生活中難解的習題，塔羅牌老師艾菲爾說，在婆媳關係中，有6對組合他奉勸最好保持一點距離會比較有美感，在情感和獨立間找到平衡，給予彼此一點空間和尊重，才能減少可能的磨擦和誤會。像是獅子＋水瓶，因習慣不同而互看討厭；處女＋雙魚愛碎念易爭吵，都需要保持距離，讓整體關係更加美好和諧。

一見面就引爆衝突？艾菲爾點名「保持距離比較好」的6星座婆媳組合，請同時參考太陽及上升星座：

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1.牡羊座＋天秤座

婆媳間觀念不合，總是難以理解彼此。牡羊座直爽果斷，和天秤座婉轉猶豫形成對比，相處難度大大提升。由於彼此的價值觀和處事方式分歧，因此保持距離才是智慧選擇。保持獨立空間、尊重彼此差異，有助於避免不必要的摩擦，並在理解的基礎上建立更穩固的關係。

2.獅子座＋水瓶座

雙方因習慣不同而常常互看討厭。獅子座愛熱鬧和關注；水瓶座偏好保持獨立和冷靜，兩人的個性形成強烈對比，在生活習慣及價值觀上產生明顯差異，使得相處變得極具挑戰性，摩擦難以避免，溝通上也不同步。

3.處女座＋雙魚座

因為都很愛碎念、容易吵架，使得兩人必須保持距離。處女座對完美的追求與執著使得他們對雙魚座的行為格外挑剔；而雙魚座的敏感和多愁善感也容易讓處女座感到疲憊，進而導致摩擦。這樣的星座組合常常遭遇衝突。

▼都很愛碎念、管不住自己嘴的處女座、雙魚座，相處起來特別累。（示意圖／CFP視覺中國）

4.金牛座＋射手座

這對婆媳組合因固執差異難以協調。金牛座追求穩定安全，注重細節和安逸；而射手座追求自由冒險、喜歡變動，雙方的價值觀與生活方式難以達到一致，為了能維護和平，選擇保持一定的距離。

5.雙子座＋巨蟹座

雙方因溝通風格、易產生誤會而需要保持距離。雙子座傾向於輕鬆風趣的交流，注重機智和風趣的說話方式；反觀巨蟹座則偏好表達深層情感和思考，兩者在溝通風格上的差異易導致誤解和衝突。

6.摩羯座＋天蠍座

因個性都很強烈、相互爭強而別靠太近！摩羯座追求事業成功和穩定，注重計畫和組織；天蠍座則追求熱情和深度，充滿激情和控制慾，雖然兩者都有野心和目標，但在方法與價值觀上存在衝突，相處需要謹慎和理智。