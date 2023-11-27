「全台最醜」中壢車站要拆了　三鐵共構新站預計2031年完工





▲「全台最醜車站」明年6月要拆了，三鐵共構新站預計2031年完工。（圖／桃園市政府）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市長張善政27日會同交通部長王國材、中壢區長李日強等人一起到中壢火車站考察「三鐵共構」規畫進度。交通部長王國材表示，大家說中壢火車站很醜，那麼就換一個新的站體，現有站體預計2024年6月拆除，屆時會先啟用臨時新站，新的三鐵共構車站則會在2031年完成並通車。

桃園市長張善政27日陪同立法院交通委員、交通部長等人到中壢考察「三鐵共構」規劃進度。張善政表示，台鐵中壢火車站、機場捷運延伸線與捷運綠線延伸中壢，將來會在中壢車站（A23站）形成三鐵共構車站，儘管工程非常複雜，為讓乘客轉乘方便，決定規劃在中壢車站以「大月台」方式達到一勞永逸效果。

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▲張善政27日與交通部長王國材等人到中壢車站考察「三鐵共構」規畫進度。（圖／桃園市政府）

張善政指出，中壢是桃園唯一三鐵共構的地方，台鐵中壢火車站將重新改建，機捷延伸線目前正在施工，捷運綠線延伸中壢也將核定，行政院預計今年12月核定，期許工程團隊從設計到施工一步一步往前推進，也期待8年後中壢火車站以嶄新的樣貌重生。

張善政說，非常感謝立法委員魯明哲2022年A22老街溪站通車前，提醒號誌銜接相容性問題，接著又不斷關心A23站及捷運綠線延伸中壢工程，對於地方建設非常了解，在立法院替桃園市市民們爭取權益，也感謝交通部長王國材支持「大月台」方案。

交通部長王國材表示，今年7月後機場捷運延伸至A22老街溪站，未來再延伸至A23中壢站是最後一哩路，中壢火車站是既成的站，導致後來的機捷與捷運綠線延站體共構困難，加上中壢火車站許多人反應很醜，既然如此乾脆就換一個新的站體，舊站體預計2024年6月拆除重建，屆時會先啟用臨時新站。

王國材指出，未來的中壢車站（A23站）將與機捷、綠捷站結合，形成三鐵共構車站，並利用「大月台」方式讓乘客達成同一月台轉乘，期許交通部鐵道局同仁能克服機電系統整合問題，中壢車站新的站體預計在2031年完工，相信對於中壢的發展與市民的便利性都會有所提升。

▲中壢火車站新站（A23站）將與機捷、綠捷站結合。（圖／桃園市政府）

桃園市捷運工程局指出，綠線延伸中壢是桃園市民期盼已久的捷運建設，目前希望在行政院核定綜合規劃後的8年完成通車，未來透過系統整合，將逐步實現一車到底、無需轉乘的環狀運輸模式，提供旅客無縫接軌的便利服務，以實現軌道路網的環狀連接。

桃園市捷運工程局表示，為了爭取早日動工，綜合規劃階段已同步進行基本設計，且PCM（專案管理）將在近期上網公告招標，之後即可委請 PCM 辦理工程會審議核定及統包工程發包，市府將全力推動綠線延伸中壢計畫，期望在2031年如期如質通車營運。