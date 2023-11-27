「100％乳含量」非鮮乳？他驚竟含奶油　內行教1招辨別：不怕搞錯

▲市面上販售的牛奶，不一定都100%是鮮乳。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

市面上的鮮奶五花八門，民眾通常會選擇自己偏好的品牌，卻不一定會注意成分。就有民眾近日去超市要購買鮮乳，分不清楚「100%純鮮乳」和「高品質牛乳」的差異，細看發現業者玩文字遊戲，雖然標示高品質牛乳，而且「乳含量100%」，成分竟有奶粉、生乳和奶油，讓他嚇傻：「我都把什麼喝下肚？」掀起討論話題。

原PO在臉書《我愛全聯-好物老實説》表示，買鮮奶要認清楚正港台東初鹿牧場，不要看到「初鹿」就拿走，傻傻沒看清楚，因為一個是「純鮮乳」，一個則是「高品質牛乳」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友分享鮮乳和牛乳的差異。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

從照片中可見，2瓶鮮乳從外觀來看，都是初鹿鮮乳，一般人可能會認為只是品牌不同，然而「100%純鮮乳」，成分真的是純生乳；高品質牛乳雖標明「乳含量100%」，但成分包括水、奶粉、生乳及奶油，讓原PO忍不住驚呼：「我喝什麼下肚？水跟奶油」。

貼文一出，引發網友關注，不少人傻眼：「高品質？這不應該算是調味乳了嗎？！」「現在看完成分，我不如買奶粉、生乳粉來泡，不然其實喝的都是水」、「其實還蠻常看到很多年紀大的人，挑牛奶不小心挑到泡奶粉的，所以各大牛奶廠商有些騙人的意思」、「確實容易誤導」。

也有許多人分享分辨的方法，「看鮮乳標章貼紙比較快」、「真正的純鮮奶都會貼的標籤貼紙」、「我只認『一頭乳牛』的貼紙，那就是鮮奶標章。」「我都認鮮乳標章的」、「拿牛奶前看一下有沒有鮮奶的貼紙」、「牛乳和鮮乳，這2個是重點，看你要喝哪一種」、「價格是不是有差？我看到價格比較低的都會再看一下」、「價格也不一樣，通常鮮奶一定比較貴」。

延伸閱讀

▸ 何妤玟恢單交往90公斤「肉鬆男」 曝親密互動「喘到快死了」

▸ 河豚神經毒素「氰化鈉千倍」中毒致死率6成 專家教2招預防

▸ 高雄馬拉松驚傳「選手突路倒」瀕死！2醫師跪地攜手搶命