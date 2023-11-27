點餐遇超噁怪僻俠！外送員蹲地偷吸女鞋2大口　網傻眼：提神醒腦

▲外送員疑似拿起地面上的女鞋，先後聞了2次。（圖／翻攝自宜蘭知識＋）

圖文／CTWANT

現代人工作忙碌，三餐外食、叫外送是許多人的日常，相關爭議也層出不窮。宜蘭一名女網友抱怨，自己近日叫外送，不料送餐人員進入自家騎樓後，竟突然蹲在地上，接著疑似拿起地面上的女鞋，先後聞了2次，最後才心滿意足地放下鞋子，把餐點放在騎樓內的機車踏板後離開，噁心一幕讓她當場傻眼。

原PO在臉書社團「宜蘭知識＋」發文，「提醒大家，剛剛叫熊貓遇到的，小心怪僻俠！」只見一名送餐人員進入女網友家的騎樓後，竟突然蹲在地上，接著疑似拿起地面上的女鞋，先後聞了2次，最後才心滿意足地放下鞋子，把餐點放在騎樓內的機車踏板上後離開。

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畫面曝光後，網友紛紛留言「跑的太累了，提神一下，醒個腦，也是合情合理」、「要聞之前還先抬頭看一下有無監視器」、「這樣以後真的不敢點熊貓耶」、「原來叫外送還附除臭服務」、「這下真的要被揍到變熊貓了」、「可能累了、聞一下提神醒腦」、「這個口味⋯厲害了」、「鞋子比炒飯香」、「原po肯定仙女級別」。

對此，宜蘭分局表示，經檢視相關監視器畫面，判斷該名外送員雖然擅自拿起民眾鞋子，但聞完後應該有放回原處，並未構成違法要件或違反《社維法》等法律規定，且目前也未接獲報案，但警方仍主動與PO文者聯繫，了解事發經過。

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