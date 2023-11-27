12星座周運出爐！天秤「一枝獨秀」　天蠍有賺錢機會

▲11月27~12月3日的12星座一周運勢。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到11月的第5周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了11月27日至12月3日的12星座的運勢。其中本周天秤座的整體運勢是12星座中最順遂的，而金牛、處女、雙子在本周則是愛情運順遂。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座：白羊座

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心情天氣：雷陣雨

整體運：★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：近期，會有機會與過去的對象有些交集，讓你有種緣分未了的錯覺，但請評估目前的狀況，慎重考慮。在工作上你會遇到一些需要調整心態的障礙，如果主管有挺身為你辯護，請坦率的表達感謝之意。近期會有些旅遊活動，讓你感覺非常興奮，但請注意自身安全為上。

上升星座：獅子座

心情天氣：午後雷陣雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你將會花比較多的心思在家人身上，像是照顧家人的需要或是帶著孩子們去玩樂。此外，你也花不少錢在讓自己開心的事物上，或讓大家都開心的活動，但別忘記自己花費的額度。工作上會有不少需要作決斷的部分，但小心被他人拖累。

上升星座：射手座

心情天氣：雷陣雨

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★

金錢運：★

運勢分析：你在最近會有一些新的計畫要進行中，工作會變得比較忙碌，事情比較多，但有時候會變成無頭蒼蠅，請緩一緩，重新調整自身的步調會飛得更高。另外，你會花比較多心思陪伴家人，在這個過程中得到的樂趣，會讓你的心靈充電。

上升星座：金牛座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★

愛情運：★★★★

事業運：★★

金錢運：★★★

運勢分析：你對人好也要有個限度啊！別隨便答應別人的請託，不然，你一不小心就變成別人的工具人了。在近期的工作上，除了展現自身的專業之外，你也需要多察言觀色一下，這樣能為你獲得更多的籌碼。感情上，因為你人設的關係，會吸引人對你產生好感。

上升星座：處女座

心情天氣：小雨

整體運：★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：近期容易會有心慌慌的感覺，你有時需要順從自己的直覺，感覺怪怪的時候，就檢查一下吧！財運上近期有不少花費在娛樂上，也能透過人際關係讓自己收入增加。工作上，容易因為對於結果有過高的期待或預期，在最後定論時而有失落的感覺，請以平常心看待。

上升星座：摩羯座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★★

運勢分析：最近很多事情都讓你有一種”有心無力的感覺”，遇到這樣的狀態時，你需要的是讓自己的腦袋放空一下、發呆一下，找到解決問題的方法常常在無意之中。工作上，近期雜事很多，因此你沒辦法有效率的把事情處裡完，但請保持正能量的態度，慢慢梳理，事情總是可以完成的。

上升星座：雙子座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：你近期很容易被小人給刻意激怒，因此你會有著有仇必報的念頭，會建議你不要用情緒來解決問題。投資上要堅守原則，不夠理性的話，會錯失最佳時機。單身的你最近要多到外地走走，有時緣分就是這麼的偶然到了自己身邊。

上升星座：天秤座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：最近的人緣運很好，也很容易得到貴人的青睞，同時自己能夠掌握許多事物的方向。近期才思敏捷，創作與檔發想的能力都會表現非常的好。工作壓力大也會讓你口語表達上變得沒有耐心，容易與他人吵架，需要注意。

上升星座：水瓶座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★

運勢分析：財運上需要多加小心，特別是投資上容易會有意外損失，或與他人交易時要慎防被騙。工作上會有絕佳的想法，也願意與他人分享自己的論調，但可能因為行動力不足的原因而成效不彰。健康上容易因為習慣問題而有不良影響出現，請多注意。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你最近工作上表現得相當亮眼，施展自身長才，主管對你的努力也會給予高度的肯定。不過，自身的健康也需要多加注意，容易會因為不小心讓身體有發炎或血光之災的狀況。在維繫感情上需要多給情人鼓勵、溫暖的言語，讓他能感受到你的在乎。

上升星座：天蠍座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你最近很有商業頭腦，有著敏感的觸角，能從細微的資訊中得到賺錢的機會，所以可別浪費自己的才華喔！感情上，容易因為情人的需求而讓自己有較多的花費，可別花過頭了。另外，有機會到外地遊玩的話，將能在偶然間讓自己想通很多問題。

上升星座：雙魚座

心情天氣：大雨

整體運：★★

愛情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析：你要記住”理想很豐滿、現實很骨感”，但請不要在遇到挫折時，就放棄了，適時的修正路線將能更好的抵達終點。工作上，你會因為衝太快而讓自己心理或生理有過勞的狀況，請好好疼愛自己。在與情人相處時，雖然他沒有符合自身的期待，但日子總是要過下去的，有時放過對方就是放過自已。

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