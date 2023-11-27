鏡新聞民調／柯盈22.1%墊底　侯康、賴蕭僅差1.8個百分點

▲國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選藍綠白三腳督戰局已定，《鏡新聞》公布第七波民意調查結果，民進黨的賴清德與蕭美琴支持度以30.5%居冠，國民黨的侯友宜、趙少康28.7%緊追在後，而民眾黨的柯文哲、吳欣盈則以22.1%墊底。

根據《鏡新聞》民調，賴蕭配仍居冠獲得30.5%支持度；侯友宜在確認和趙少康搭檔後衝到28.7%居次；柯文哲與吳欣盈支持度為22.1%淪為第三；尚未決定13.9%。賴蕭配雖領先侯康配，但僅差距1.8個百分點，而藍白出現交叉，侯康配領先柯盈配6.6個百分點。

▲《鏡新聞》公布第七波民意調查結果。（圖／《鏡新聞》提供）

進一步交叉分析發現，藍白破局後，藍營選民歸隊，對比一個月之前(10月底)的調查，在趙少康擔任副手之後，國民黨選民對侯友宜的支持度從64.4%上升到侯康配的82.6%，只有5.4%會投柯盈配。隨著選戰發展，柯文哲是否被邊緣化，值得持續觀察。

另外，對於副手搭檔誰最具有加分效果，蕭美琴63.8%最高、僅16.8%認為沒幫助，趙少康48.7%次之、沒幫助32.5%，而吳欣盈沒有幫助達47.0%近五成、超過有幫助29.8%。

至於藍白破局的歷史罪人，認為柯文哲要負最大責任24.8%最高、次為國民黨主席朱立倫15.6%、侯友宜8.5%、黃珊珊7.8%、前總統馬英九5.3%、鴻海創辦人郭台銘4.1%。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年11月24日至11月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話542、手機542 人，共1,084 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。