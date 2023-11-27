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大陸 大陸焦點 特派現場

蕭美琴喊話「維持台海和平穩定」　國台辦：台獨意味著戰爭！

▲▼國台辦,陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者 任以芳／北京報導

大陸國家主席習近平在「習拜會」上強調，未來「沒有攻台計劃」，民進黨副總統參選人蕭美琴也向對岸喊話，希望習是「真心誠意」維持台海和平穩定。對此，大陸國台辦陳斌華今（27）日回應，「台獨意味著戰爭！」大陸方面十分珍惜維護台海和平，「台獨」勢力若鋌而走險，製造「台獨」事變，大陸方面將採取斷然措施，堅決粉碎。

陳斌華稱，「我們珍視也一直致力於維護台海和平穩定，願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的『台獨」分裂活動留下任何餘地。」

陳斌華進一步說，《反分裂國家法》第八條明文規定，「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

陳斌華表示，「台獨」勢力膽敢鋌而走險，製造「台獨」事變，決不姑息、決不手軟，將採取斷然措施，予以堅決粉碎。

陳斌華也強調，「『台獨』意味著戰爭。賴清德、蕭美琴拼湊成的『獨獨配』，為了騙取選票，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，對美方明確不支持『台獨」的表態只字不提，極力淡化『台獨』分裂活動的危害性、危險性。」

最後，陳斌華指出，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

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