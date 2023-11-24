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大陸 大陸焦點 特派現場

藍白合破局！尊重台灣現行社會制度　國台辦：盼台灣民眾做正確決定

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2024年台灣總統大選，「藍白合」確定破局，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今（24）日各自宣布副手完成參選登記，以無言結局收場。對此，大陸國台辦發言人陳斌華稍早回應，尊重台灣現行社會制度，並且呼籲兩岸面臨和平與衰退關鍵時刻，希望台灣廣大民眾做出正確決定，讓兩岸關係重回和平發展正軌。

陳斌華指出，「我們注意到有關報導。我們尊重台灣現行社會制度，希望明年初台灣地區選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。」

陳斌華指出，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。當前，台灣正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇。

陳斌華強調，希望廣大台灣同胞堅守民族大義，堅持「九二共識」、反對「台獨」，在關鍵時刻作出正確選擇，為維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展貢獻力量。

中華民國2024年總統、副總統參選登記於今下午5時30分截止，民進黨總統參選人賴清德和副總統參選人蕭美琴在21日率先完成登記，藍白整合昨晚確定破局，民眾黨總統參選人柯文哲和副總統參選人「新光公主」吳欣盈，今天上午11時7分共同完成登記；國民黨總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康於11時45分抵達中選會完成登記。

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