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大陸 大陸焦點 特派現場

喵喵隊立大功！　企業雇40隻貓咪組「護糧大軍」滅鼠

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧盤錦一稻米企業為防範糧倉受鼠類攻擊，於是雇用了40多隻貓咪來守糧倉。飼養員臧金龍表示，平常除了控制飲食讓牠們保持野性外，還會訓練爬樹等。因糧倉容量50多萬噸，該公司利用貓咪抓老鼠、生態滅鼠的方式，以確保儲存過程中品質穩定、健康安全。

遼寧盤錦一稻米企業為防範糧倉受鼠類攻擊，於是雇用了40多隻貓咪來守糧倉。飼養員臧金龍表示，平常除了控制飲食讓牠們保持野性外，還會訓練爬樹等。因糧倉容50多萬噸，該公司利用貓咪抓老鼠、生態滅鼠的方式，以確保儲存過程中品質穩定、健康安全。 據《央視新聞》報導，鼎翔米業

▲飼養員表示，平常還會訓練貓咪爬樹。（圖／翻攝自微博）

據《央視新聞》報導，鼎翔米業公司是遼寧盤錦稻米種植生產、倉儲加工及銷售流通的大型企業，糧倉的容量超過50萬噸。為確保儲存安全，糧庫沒有驅趕原有的貓咪，而是順勢利用貓咪抓鼠的本性，組成「貓咪護糧隊」，生態滅鼠。

▲40隻貓咪穀倉。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友們發現有不少品種貓，表示詫異。（圖／翻攝自微博）

▲40隻貓咪穀倉。（圖／翻攝自微博）

臧金龍也分享如何「練兵」，例如在貓咪的飲食上要格外注意，除了供給牠們日常的食物外，也要讓牠們有一定的飢餓感，保持野性，平時還會訓練爬樹，這樣才能提升捕鼠效率。有當地網友指出，「貓咪護糧隊」已成立10幾年了，一直都備受當地人喜愛。

臧金龍強調，「現在『貓兵營』和我們米業員工一起成為愛糧、護糧的最佳組合，可以說糧庫既是貓咪護糧的『戰場』，也是牠們的生態家園。」不少網友紛紛大讚，「養貓千日，用貓咪一時」、「這樣真好，也是雙贏，喵喵隊立大功」。

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